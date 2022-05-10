На Первом канале во время праздничного концерта «Уроки истории» ко Дню Победы показали фото знаменитых американских грабителей Бонни и Клайда, пишет Meduza.
ФОТО И ВИДЕО ⟩ На концерте к 9 мая на Первом канале среди снимков фронтовиков показали фотографию Бонни и Клайда
На концерте к 9 мая на Первом канале среди снимков фронтовиков показали фотографию Бонни и Клайда
Снимок продемонстрировали на экране среди фотографий фронтовиков под песню «Если б не было войны» в исполнении певицы Зары. По замыслу фотографии должны были показывать пары, которые разлучила война.
Как отмечает журналист Илья Шепелин, из трансляции на сайте Первого канала фрагмент с фотографией Бонни и Клайда уже вырезали.
Фото Бонни Паркер и Клайда Бэрроу было сделано в 1933 году за год до их убийства в штате Луизиана.
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