ФОТО И ВИДЕО ⟩ На концерте к 9 мая на Первом канале среди снимков фронтовиков показали фотографию Бонни и Клайда

Снимок продемонстрировали на экране среди фотографий фронтовиков под песню «Если б не было войны» в исполнении певицы Зары. По замыслу фотографии должны были показывать пары, которые разлучила война.

Как отмечает журналист Илья Шепелин, из трансляции на сайте Первого канала фрагмент с фотографией Бонни и Клайда уже вырезали.