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ФОТО И ВИДЕО ⟩ На концерте к 9 мая на Первом канале среди снимков фронтовиков показали фотографию Бонни и Клайда

Limon.ee
На концерте к 9 мая на Первом канале среди снимков фронтовиков показали фотографию Бонни и Клайда
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Скриншот из трансляции концерта на Первом канале.
Скриншот из трансляции концерта на Первом канале. Фото: Первый канал

На Первом канале во время праздничного концерта «Уроки истории» ко Дню Победы показали фото знаменитых американских грабителей Бонни и Клайда, пишет Meduza.

Снимок продемонстрировали на экране среди фотографий фронтовиков под песню «Если б не было войны» в исполнении певицы Зары. По замыслу фотографии должны были показывать пары, которые разлучила война.

Как отмечает журналист Илья Шепелин, из трансляции на сайте Первого канала фрагмент с фотографией Бонни и Клайда уже вырезали.

Фото Бонни Паркер и Клайда Бэрроу было сделано в 1933 году за год до их убийства в штате Луизиана.

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