ФОТО ⟩ Автогонщик Отт Тянак поделился чудесным семейным снимком

«Наша любимая и замечательная мама», — написал гонщик в Instagram в День матери, поделившись прекрасным фото с женой и детьми.

В семье Отта и Яники, поженившихся в 2016 году, растут двое детей — дочь Миа и сын Рон.

В предыдущих интервью жена заявляла, что не представляет для своих детей лучшего отца. «Отт всегда любил детей и очень хорошо с ними ладит. Он не только лучший отец, но и любимый дядя своего племянника».