Чемпион мира по ралли Отт Тянак растопил сердца фанатов в Instagram милым семейным снимком.
ФОТО ⟩ Автогонщик Отт Тянак поделился чудесным семейным снимком
Автогонщик Отт Тянак поделился чудесным семейным снимком
«Наша любимая и замечательная мама», — написал гонщик в Instagram в День матери, поделившись прекрасным фото с женой и детьми.
В семье Отта и Яники, поженившихся в 2016 году, растут двое детей — дочь Миа и сын Рон.
В предыдущих интервью жена заявляла, что не представляет для своих детей лучшего отца. «Отт всегда любил детей и очень хорошо с ними ладит. Он не только лучший отец, но и любимый дядя своего племянника».
Второй ребенок родился в семье через год после свадьбы в поместье Пядасте. «Сегодня утром к нашей семье присоединилось еще одно чудо. Мать-отец и старшая сестра очень счастливы», — заявил Тянак в соцсетях 4 февраля 2017 года.