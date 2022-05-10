Голливудская актриса с эстонскими корнями рассказала о материнстве: временами мне казалось, что я схожу с ума

«Моему сыну всего год, но я слышала, что это может занять пару лет», — пишет Мина Сувари (43), американская актриса эстонского происхождения, в своем посте в Instagram о послеродовой депрессии, пишет Elu24.

«Я никогда не думала, что смогу пройти через что-то подобное, особенно психологически и эмоционально. Ребенок — большое благословение, но почему я чувствовала, что страдаю», — описывает она сложный период в своей жизни, который не облегчило удаление грудных имплантатов за шесть месяцев до того, как она забеременела. «Какое огромное изменение все это было для моего тела!»

Помимо больших перемен в жизни, актриса признается, что слишком рано была вынуждена вернуться к работе. «Это повлияло на кормление грудью. Временами я чувствовала, что схожу с ума, в то же время злясь и безумствуя в депрессии, которой никогда раньше не испытывала», — признается Сувари через год после рождения ребенка.

«Когда кто-то говорил, что я прекрасно выгляжу, мне становилось еще хуже, потому что никто никогда не спрашивал меня, как я себя чувствую», — говорит актриса, добавляя, что именно поэтому она начала подавлять и скрывать свою депрессию.

На пути к себе

«Но потом, буквально два дня назад, я проснулась счастливой», — отмечает она, поясняя, что наконец-то может видеть свою жизнь счастливой. «Я очень благодарна всем, кто просто сидел со мной, слушал и подбадривал, говоря, что со мной все будет в порядке. Вы дали мне уверенность в том, что даже если я все время чувствую себя потерянной, я все равно смогу выстоять», — говорит Сувари. Актриса добавляет, что она на пути к лучшей версии себя.

«Я благодарю всех, кто любит и поддерживает меня каждый день, напоминая мне, что я не обязана быть идеальной», — заключает она. Сувари желает всем матерям выносливости, каждый день отдавая всю себя, чтобы быть рядом со своим ребенком.

Описывая три снимка, опубликованных в посте, Сувари добавляет: «Первое фото сделано через неделю после родов, на втором снимке я просто измождена, на третьем снимке я все еще в изнеможении, но с теплыми компрессами на грудь, которые помогают грудному молоку течь».

Считает себя эстонкой

Мина Сувари стала восходящей звездой Голливуда в конце 1990-х благодаря ролям в фильмах «Красота по-американски» и «Американский пирог».

Актриса родилась в 1979 году в Род-Айленде, США. Ее отец Андо из Пярну был психиатром, чья фамилия Сювари была адаптирована в Сувари для удобства. Мать актрисы была моложе Андо на 24 года, работала медсестрой и имеет корни в Греции, Норвегии и Германии.