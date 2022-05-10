День Европы отмечается 9 мая. По этому поводу перед Министерством иностранных дел в Таллинне был организован концерт, на котором выступили несколько артистов - Nublu, Свята Ватра и Metsatöll.
ГАЛЕРЕЯ! ⟩ Концерт, посвященный Дню Европы, привлек большое количество людей к зданию МИД
Концерт, посвященный Дню Европы, привлек большое количество людей к зданию МИД
9 мая с 14:00 до 18:00 на центральных площадях Таллинна, Тарту, Нарвы, Выру и Пярну прошли мероприятия, посвященные Дню Европы.
Вечер завершился концертом перед зданием Министерства иностранных дел в Таллинне с участием Nublu и Gameboy Tetris, Святы Ватры и Metsatöll, которые собрали около министерства большую толпу. Присутствовали и известные люди.
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