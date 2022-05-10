С любимицей публики Бритни Спирс явно происходит что-то странное.
Теперь не прикрывается даже псом: Бритни Спирс заполонила свой аккаунт абсолютно голыми фотографиями
Теперь не прикрывается даже псом: Бритни Спирс заполонила свой аккаунт абсолютно голыми фотографиями
Исполнительница популярнейшего хита Toxic не перестает шокировать своих подписчиков и фанатов. На этот раз Бритни загрузила на свою страничку в Инстаграм просто уйму голых фотографий.
Грудь прикрыта ладонями, а в паховой области скромно красуется смайлик "сердечко".
Подписчики недоумевают: "Красивая, конечно красивая, но зачем?? и почему так часто?!".
И всё же мы переживаем за Бритни. Выглядит всё это довольно странно.
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