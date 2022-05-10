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Теперь не прикрывается даже псом: Бритни Спирс заполонила свой аккаунт абсолютно голыми фотографиями

Limon.ee
Теперь не прикрывается даже псом: Бритни Спирс заполонила свой аккаунт абсолютно голыми фотографиями
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Бритни Спирс
Бритни Спирс Фото: MARIO ANZUONI

С любимицей публики Бритни Спирс явно происходит что-то странное.

Исполнительница популярнейшего хита Toxic не перестает шокировать своих подписчиков и фанатов. На этот раз Бритни загрузила на свою страничку в Инстаграм просто уйму голых фотографий.

Грудь прикрыта ладонями, а в паховой области скромно красуется смайлик "сердечко".

Подписчики недоумевают: "Красивая, конечно красивая, но зачем?? и почему так часто?!".

И всё же мы переживаем за Бритни. Выглядит всё это довольно странно.

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