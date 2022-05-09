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Лещенко предложил Криду записать совместную песню

Limon.ee
Лещенко предложил Криду записать совместную песню
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Егор Крид
Егор Крид Фото: Peter Kovalev

Егор Крид случайно встретился с советским и российским певцом Львом Лещенко в аэропорту. Во время общения народный артист РСФСР предложил рэперу сделать совместный трек, об этом сообщает "Рамблер".

Воодушевленный перспективой работы с живой легендой Крид рассказал об этом своим подписчикам в Телеграм-канале.

«Только что встретил в Аэропорту Льва Валериановича Лещенко! Такой добрый мужик он, конечно. Сказал, видел меня на матчах Динамо и предложил сделать трек (типа гимна) чтобы весь стадион пел. Легенда», - похвастался исполнитель.

Ранее певец Егор Крид сорвал корпоратив за пять миллионов рублей. Свой отказ выступать на мероприятии в центре Москвы он объяснил грубым поведением заказчиков.

Но во время выступления что-то пошло не так: когда Крид начал петь композиции не из обозначенного репертуара, родители именинницы начали материться. Данные слова не понравились Криду и он решил покинуть мероприятие. По словам певца, мать именинницы просила его вернуться на сцену, но он наотрез отказался. 

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