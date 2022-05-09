Members of the band "Kalush Orchestra" (R) celebrate onstage with Ukraine's flags as (From L) Italian television presenter Alessandro Cattelan, Italian singer Laura Pausini and Lebanese-born British singer-songwriter, Mika applaud, after winning on behalf of Ukraine the Eurovision Song contest 2022 on May 14, 2022 at the Pala Alpitour venue in Turin. (Photo by Marco BERTORELLO / AFP)
Members of the band "Kalush Orchestra" (R) celebrate onstage with Ukraine's flags as (From L) Italian television presenter Alessandro Cattelan, Italian singer Laura Pausini and Lebanese-born British singer-songwriter, Mika applaud, after winning on behalf of Ukraine the Eurovision Song contest 2022 on May 14, 2022 at the Pala Alpitour venue in Turin. (Photo by Marco BERTORELLO / AFP) Фото: MARCO BERTORELLO

14 мая состоялся финал 66-о конкурса песни Евровидение в Турине (Италия), благодаря победе Måneskin с песней Zitti e buoni на конкурсе предыдущего года, проходившем в Роттердаме, Нидерланды. До этого Италия принимала у себя Евровидение в 1965 и 1991 годах. Эстонию в этом году представлял певец Stefan с песней Hope, который занял 13-е место.