14 мая состоялся финал 66-о конкурса песни Евровидение в Турине (Италия), благодаря победе Måneskin с песней Zitti e buoni на конкурсе предыдущего года, проходившем в Роттердаме, Нидерланды. До этого Италия принимала у себя Евровидение в 1965 и 1991 годах. Эстонию в этом году представлял певец Stefan с песней Hope, который занял 13-е место.