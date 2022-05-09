Пн, 9.05.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Фигуристка Александра Трусова подтвердила отношения с олимпийским чемпионом

Limon.ee
Фигуристка Александра Трусова подтвердила отношения с олимпийским чемпионом
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Александра Трусова
Александра Трусова Фото: Anton Novoderezhkin

Серебряная призерка перестала скрывать роман с Марком Кондратюком, пишет Лиза.

Вот уже несколько дней пользователи активно обсуждают роман 17-летней фигуристки Александры Трусовой и олимпийского чемпиона Марка Кондратюка. Все потому, что в Сети появились совместные фотографии спортсменов с отдыха в Дубае. И хотя сначала возлюбленные старались скрывать свои отношения, теперь они решили подтвердить домыслы поклонников.

Разумеется, поклонники пришли в восторг от фотографий. «Самые лучшие и прекрасные! Только счастья вам, любимые», «Вы крутые», «Ну дождались!» — написали фолловеры.

Ключевые слова
Наверх