Фигуристка Александра Трусова подтвердила отношения с олимпийским чемпионом
Фигуристка Александра Трусова подтвердила отношения с олимпийским чемпионом
Вот уже несколько дней пользователи активно обсуждают роман 17-летней фигуристки Александры Трусовой и олимпийского чемпиона Марка Кондратюка. Все потому, что в Сети появились совместные фотографии спортсменов с отдыха в Дубае. И хотя сначала возлюбленные старались скрывать свои отношения, теперь они решили подтвердить домыслы поклонников.
Разумеется, поклонники пришли в восторг от фотографий. «Самые лучшие и прекрасные! Только счастья вам, любимые», «Вы крутые», «Ну дождались!» — написали фолловеры.
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