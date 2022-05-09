Фигуристка Александра Трусова подтвердила отношения с олимпийским чемпионом

Вот уже несколько дней пользователи активно обсуждают роман 17-летней фигуристки Александры Трусовой и олимпийского чемпиона Марка Кондратюка. Все потому, что в Сети появились совместные фотографии спортсменов с отдыха в Дубае. И хотя сначала возлюбленные старались скрывать свои отношения, теперь они решили подтвердить домыслы поклонников.