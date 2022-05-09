ФОТОНОВОСТЬ ⟩ Лучшее о визите президента в Ида-Вирумаа: малыш получил первый в жизни леденец от президента Эстонии!

«Если вы едете из Кохтла-Ярве в Таллинн, перед перекрестком Кивиыли, в Варье есть небольшое кафе. Я слышал, что здесь продают одни из лучших пирогов с мясом в Эстонии, поэтому нам пришлось остановиться», — написал Карис в соцсетях в декабре прошлого года.

6 мая, во второй день пребывания в Ида-Вирумаа, президент отведал блюда ресторана Von Taube, расположенного в замке Пуртсе, а также не смог пройти мимо пирогов кафе Varja.

«По дороге в сторону Нарвы рекомендую сделать остановку в кафе Varja, где вкусные пироги с мясом и сырники», — отметил президент.

Однако, помимо покупки пирогов, в кафе Varja произошло особенно приятное событие, когда президент встретился с 2,5-летним Оскаром, который пришел пообедать с мамой. «Когда соленая еда была съедена, мы познакомились и поддались желанию ребенка получить леденцы. С согласия мамы я купила конфеты для Оскара и оказалось, что это были первые в его жизни».