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«​​Гулять здесь нереально»: Клава Кока поела в Макдоналдсе и быстро покинула Таллинн

Limon.ee
«​​Гулять здесь нереально»: Клава Кока поела в Макдоналдсе и быстро покинула Таллинн
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Клава Кока
Клава Кока Фото: Vyacheslav Prokofyev

Изголодавшаяся и соскучившаяся по фастфуду Клава Кока первым делом поехала есть в эстонский Макдоналдс.

«​Никогда не была фанатом мака, но когда в России закрыли, первым делом за границей мы пошли именно сюда 🍔 Кстати, в Эстонии оч вкусно (или я соскучилась по вредной еде)», - пишет у себя в Телеграмме Клава.

Кстати, Клава Кока успела пройтись по Старому городу и сделать много красивых фотографий, однако пожаловалась, что гулять по Таллинну ей "нереально", она не ожидала, что здесь её знает так много людей, и её будут выслеживать, чтобы сделать фотографию. 

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