ФОТО ⟩ «Позаботимся о мамах, а будучи мамами - о других!» Смотри, как эстонские знаменитости отметили День матери

«Сегодня День Матери! По такому случаю я хочу написать строки песни о моей матери, которые я помню с детства», - написала виолончелистка Сильвия Ильвес в соцсетях.

«Да, я не могу назвать себя героем, но я точно могу назвать свою маму, которой я очень восхищаюсь в этой самой ответственной роли в мире».

Сильвия поделилась снимком, сделанным в 1997 году. «На фото моя мама с шестью дочерьми», — добавила она.

Дизайнер украшений Мари Оясаар опубликовала красивое фото с детьми. «День любви. Быть матерью всему, что делает и приносит радость. Мать детей, мать цыплят, мать собак, мать растений, мать книг».

«Я очень спокойно отношусь к этому дню. Дети почти каждый день приносят мне цветы. Рисунки часто нарисованы с душой. Мы обнимаем друг друга, когда это возможно. Делали торт с детьми. Этот день уже идеален. Они здесь. Все мои дети. Я так благодарна за роль, которую я могу играть как женщина. Чья ты мать, кроме детей?» - размышляла Оясаар.

Экс-мисс Эстония Кристийна Хейнметс также праздновала День матери. «Первый момент, когда ребенка положили мне на грудь, никогда не забудется. Слезы счастья текут по щекам, и руки едва могут обнять маленькое чудо, от которого невозможно оторвать глаз, а тело трепещет от неописуемой боли!» - вспоминает Хейнметс.

«Моя мать — мой корень, мой друг, мой источник вдохновения, была и остается расширителем моего мыслительного мира. Она была той, кто научил меня любить безоговорочно». Именно так описала свою мать актриса Клаудия Тийтсмаа.

Отт Кийвикас, бодибилдер, тоже поздравил всех мам с важным днем! «Поздравлю, дорогие мамы!»

«Всех с Днем матери! Материнство никогда не бывает похожим на что-либо еще. Позаботимся о мамах, а будучи мамами - о других! Мы все равно точно не знаем, что делаем, но делаем это так хорошо, как можем!» - написала Анни Рахула, футбольный арбитр и жена генерального продюсера Eesti Laul.

Певица Грете Пайя поделилась красивым кадром со своей замечательной мамой! «С Днем матери, дорогие мамы, бабушки и прабабушки!»