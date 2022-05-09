День матери отмечают во второе воскресенье мая. Что делали знаменитости Эстонии в этот важный день?
ФОТО ⟩ «Позаботимся о мамах, а будучи мамами - о других!» Смотри, как эстонские знаменитости отметили День матери
«Сегодня День Матери! По такому случаю я хочу написать строки песни о моей матери, которые я помню с детства», - написала виолончелистка Сильвия Ильвес в соцсетях.
«Да, я не могу назвать себя героем, но я точно могу назвать свою маму, которой я очень восхищаюсь в этой самой ответственной роли в мире».
Сильвия поделилась снимком, сделанным в 1997 году. «На фото моя мама с шестью дочерьми», — добавила она.
Дизайнер украшений Мари Оясаар опубликовала красивое фото с детьми. «День любви. Быть матерью всему, что делает и приносит радость. Мать детей, мать цыплят, мать собак, мать растений, мать книг».
«Я очень спокойно отношусь к этому дню. Дети почти каждый день приносят мне цветы. Рисунки часто нарисованы с душой. Мы обнимаем друг друга, когда это возможно. Делали торт с детьми. Этот день уже идеален. Они здесь. Все мои дети. Я так благодарна за роль, которую я могу играть как женщина. Чья ты мать, кроме детей?» - размышляла Оясаар.
Экс-мисс Эстония Кристийна Хейнметс также праздновала День матери. «Первый момент, когда ребенка положили мне на грудь, никогда не забудется. Слезы счастья текут по щекам, и руки едва могут обнять маленькое чудо, от которого невозможно оторвать глаз, а тело трепещет от неописуемой боли!» - вспоминает Хейнметс.
«Моя мать — мой корень, мой друг, мой источник вдохновения, была и остается расширителем моего мыслительного мира. Она была той, кто научил меня любить безоговорочно». Именно так описала свою мать актриса Клаудия Тийтсмаа.
Отт Кийвикас, бодибилдер, тоже поздравил всех мам с важным днем! «Поздравлю, дорогие мамы!»
«Всех с Днем матери! Материнство никогда не бывает похожим на что-либо еще. Позаботимся о мамах, а будучи мамами - о других! Мы все равно точно не знаем, что делаем, но делаем это так хорошо, как можем!» - написала Анни Рахула, футбольный арбитр и жена генерального продюсера Eesti Laul.
Певица Грете Пайя поделилась красивым кадром со своей замечательной мамой! «С Днем матери, дорогие мамы, бабушки и прабабушки!»
Певица Таня Михайлова-Саар поделилась забавными кадрами ко Дню матери. «Красочного и веселого Дня матери, дорогие мамочки!»
Певица Герли Падар также отметила важный день. «Я уже давно ничего не воспринимаю как должное, особенно время, проведенное с моими близкими. Благодарность наполняет сердце… И с годами я научилась ценить драгоценное время – момент, когда ты бросаешь все дела и искренне обнимаешь своих любимых. Сделай то же!»
Спортсменка Грете Гриффин поделилась милой публикацией по случаю Дня матери. «С Днем Матери самую лучшую маму и бабушку на свете! Мы по тебе очень скучаем!»
Фитнес-спортсменка Амани Кийвикас, празднующая свой первый День матери, поделилась милым снимком со своим сыном. «Спасибо тебе, дорогой сын, что ты пришел, ты наш лучик солнца! Я люблю тебя больше всего на свете!»
«Моя мама и сын, благодаря которыму я тоже стала мамой. С Днем матери всех!» - пожелала премьер-министр Кая Каллас.
Оперная певица Элина Нечаева поделилась красивым снимком с мамой и сестрой. «С Днем матери», — написала Нечаева. «Любящая мать — величайшее из всех благословений, которые предлагает жизнь», — написала Нечаева, благодаря свою мать.
Бэк-вокалистка Дагмар Оя опубликовала красивую фотографию с дочерью. Под снимком Оя написала, что ее дочь — любовь всей ее жизни.
Очень милой и радостной фотографией также поделилась певица Геттер Яани: «С Днем матери всех матерей. Силы, выносливости и любви на каждый день!»
Лыжница Келли Силдару поделилась красивым фото со своей мамой. «С днем матери! Я люблю тебя», — написала Сильдару под фотографией.