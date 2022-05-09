СОВРЕМЕННО ⟩ Британский универмаг Селфриджис начал предлагать крайне неожиданные услуги

Selfridges & Co. выводит психотерапию на совершенно новый уровень, предлагая покупателям не только последние модные решения, но и самопознание, и даже консультации по вопросам секса.

Согласно заявлению, известный британский универмаг предлагает терапевтические услуги, начиная от коучинга и сеансов расширения возможностей, и заканчивая сексотерапией с клиническим психологом и психо-сексологом. Услуги предлагаться как в магазине, так и в онлайн-магазинепо цене от 30 фунтов (35 евро) до 150 фунтов (175 евро) за бронирование.