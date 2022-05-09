«Звонили из Таллинна и говорили, что хотят поесть именно у нас в День матери!»: семейный бизнес представителя Эстонии на Евровидении-2022 процветает

«Обычно мы не работаем по воскресеньям, но сегодня утром позвонили семь человек и сказали, что специально приедут из Таллинна в Вильянди сегодня!» - рассказал Elu24 отец Стефана Сасун Айрапетян. «Сказали, что хотят приехать сегодня из Таллинна, чтобы поужинать с нами и провести День матери!» Стефан тоже не забыл про День матери, даже находясь в Италии. Они с отцом сделали особый подарок для матери.
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Вчера в Вильянди было солнечно, но ветрено. В городе полно людей, и поэтому парковка заведения армянской кухни отца Стефана Сасуна полна автомобилей.