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«Звонили из Таллинна и говорили, что хотят поесть именно у нас в День матери!»: семейный бизнес представителя Эстонии на Евровидении-2022 процветает

Катрин Луст Limon.ee
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«Звонили из Таллинна и говорили, что хотят поесть именно у нас в День матери!»: семейный бизнес представителя Эстонии на Евровидении-2022 процветает
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Семейный бизнес представителя Эстонии на Евровидении-2022 Стефана процветает.
Семейный бизнес представителя Эстонии на Евровидении-2022 Стефана процветает. Фото: Kuvatõmmis videost

«Обычно мы не работаем по воскресеньям, но сегодня утром позвонили семь человек и сказали, что специально приедут из Таллинна в Вильянди сегодня!» - рассказал Elu24 отец Стефана Сасун Айрапетян. «Сказали, что хотят приехать сегодня из Таллинна, чтобы поужинать с нами и провести День матери!» Стефан тоже не забыл про День матери, даже находясь в Италии. Они с отцом сделали особый подарок для матери.

Вчера в Вильянди было солнечно, но ветрено. В городе полно людей, и поэтому парковка заведения армянской кухни отца Стефана Сасуна полна автомобилей.

Катрин решает отклониться от главной улицы и заглянуть в ресторан. К ее удивлению, отец Стефана Сасун лично приветствует меня за стойкой, где разговаривает с гостями.

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