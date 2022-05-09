«Для своих 35 лет я выгляжу норм»: Хилькевич рассказала о своем режиме питания

«И, самое главное, я поняла, что на мою фигуру влияет то, что я не ужинаю по вечерам. То есть, в шесть-семь часов мой последний прием пищи. И еще я не ем мясо. Очень редко. Я тоже вижу, как оно влияет, то есть я увеличиваюсь в размерах, если в мой рацион включены продукты мясного происхождения».