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ВИДЕО ⟩ Скандальный тиктокер призывает людей заниматься сексом с несовершеннолетними

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Мерилин Няреп Limon.ee
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Скандальный тиктокер призывает людей заниматься сексом с несовершеннолетними
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Скандальный тиктокер Карл Рейcпасс принял участие в шоу Armastuse malev.
Скандальный тиктокер Карл Рейcпасс принял участие в шоу Armastuse malev. Фото: Kuvatõmmis saatest "Armastuse malev"

Карл Рейпасс, скандальный тиктокер, участвовавший в шоу Armastuse malev, сделал неуместный пост в соцсети, где призвал людей заниматься сексом с несовершеннолетними, пишет Elu24.

В субботу Карл Рейспасс опубликовал видео с TikTok, которое шокировало многих. А именно, в ролике он призывает людей заниматься сексом с несовершеннолетними.

«Я узнал, что сейчас последний месяц, когда можно легально заниматься сексом с 15- и 16-летними. Я думал о проведении мероприятия на Facebook, например, Põhikooli prõmm. От****ать их в последний раз», — говорит он в видео. «На самом деле, большинство 14-летних тоже не против, им нравится т****ться».

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