ВИДЕО ⟩ Скандальный тиктокер призывает людей заниматься сексом с несовершеннолетними

В субботу Карл Рейспасс опубликовал видео с TikTok, которое шокировало многих. А именно, в ролике он призывает людей заниматься сексом с несовершеннолетними.

«Я узнал, что сейчас последний месяц, когда можно легально заниматься сексом с 15- и 16-летними. Я думал о проведении мероприятия на Facebook, например, Põhikooli prõmm. От****ать их в последний раз», — говорит он в видео. «На самом деле, большинство 14-летних тоже не против, им нравится т****ться».