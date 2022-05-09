Карл Рейпасс, скандальный тиктокер, участвовавший в шоу Armastuse malev, сделал неуместный пост в соцсети, где призвал людей заниматься сексом с несовершеннолетними, пишет Elu24.
Для подписчиков
ВИДЕО ⟩ Скандальный тиктокер призывает людей заниматься сексом с несовершеннолетними
Департамент полиции: если он это не удалит, к нему постучат
Скандальный тиктокер призывает людей заниматься сексом с несовершеннолетними
В субботу Карл Рейспасс опубликовал видео с TikTok, которое шокировало многих. А именно, в ролике он призывает людей заниматься сексом с несовершеннолетними.