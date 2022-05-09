ФОТО ⟩ «Такие милашки!» Знаменитый эстонский телеведущий показал растущий животик своей возлюбленной

Ведущий Роберт Роол, который скоро станет отцом, поделился красивой фотографией себя и своей возлюбленной в социальных сетях. «Такие милые!» - восхищаются в комментариях.

В конце февраля Роберт объявил, что они с Маарьей ждут ребенка. Тогда Роберт прокомментировал Elu24, что ребенок родится летом и он долгожданный. «Сегодня было много поздравлений, и мы с моей спутницей очень благодарны за это», — сказал он.