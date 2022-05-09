Ведущий Роберт Роол поделился замечательным снимком себя и своей возлюбленной в Instagram!
ФОТО ⟩ «Такие милашки!» Знаменитый эстонский телеведущий показал растущий животик своей возлюбленной
«Такие милашки!» Знаменитый эстонский телеведущий показал растущий животик своей возлюбленной
Ведущий Роберт Роол, который скоро станет отцом, поделился красивой фотографией себя и своей возлюбленной в социальных сетях. «Такие милые!» - восхищаются в комментариях.
В конце февраля Роберт объявил, что они с Маарьей ждут ребенка. Тогда Роберт прокомментировал Elu24, что ребенок родится летом и он долгожданный. «Сегодня было много поздравлений, и мы с моей спутницей очень благодарны за это», — сказал он.
Роберт и его возлюбленная Маарья вместе с начала 2021 года. Маарья из Хаапсалу, работает в Северо-Эстонской региональной больнице.
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