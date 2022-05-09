Звезда тенниса Анетт Контавейт делится замечательными снимками прямо из Рима, пишет Elu24.
МОДНЫЕ СНИМКИ ⟩ Неделя без диет! Анетт Контавейт наслаждается прекрасными вкусами Италии
Неделя без диет! Анетт Контавейт наслаждается прекрасными вкусами Италии
Италия известна во всем мире своей кухней. Звезда эстонского тенниса Анетт Контавейт также прилетела, чтобы насладиться всем, что может предложить Италия.
Спортсменка активно делится своими впечатлениями у себя на страничке Инстаграм. «У диеты недельный отпуск в Риме», — подписала фотографию Контавейт.
С начала марта ходят слухи, что капитан команды FCI Levadia Брент Леписту покорил сердце Анетт Контавейт.
Слухам пришел конец, когда он подтвердил их отношения в первой части документального фильма Coolbet.
Леписту прямо спросили, состоит ли он в отношениях со звездой тенниса. Не уклоняясь от ответа, мужчина рассмеялся и признался: «Да, да».
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