Невероятно красивая филиппинка приехала в Эстонию за любовью: «Я просто почувствовала, что Кевин мне подходит!»

«Я познакомилась со своим мужем через его отца, — начинает Глэдис. Она говорит, что нынешняя свекровь в то время находилась на Филиппинах и сказала, что ее сыну нужна спутница. Учитывая, что Глэдис считает себя относительно смелым человеком, она решила схватить быка за рога. «Я сказала, что мы попробуем, и оказалось, что он очень хороший человек», — добавляет Глэдис.