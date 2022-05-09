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Невероятно красивая филиппинка приехала в Эстонию за любовью: «Я просто почувствовала, что Кевин мне подходит!»

Марью Рыммель Limon.ee
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Невероятно красивая филиппинка приехала в Эстонию за любовью: «Я просто почувствовала, что Кевин мне подходит!»
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Глэдис Гонтиньяс Маргус.
Глэдис Гонтиньяс Маргус. Фото: Kuvatõmmis TikTokist

Глэдис Гонтиньяс Маргус (23), красавица с Филиппин, которая четыре года назад прыгнула в неизвестность и переехала в Эстонию. Сейчас филиппинка свободно говорит по-эстонски, она мама двоих замечательных детей и живет счастливой семейной жизнью, пишет Naine.

23-летняя Глэдис выросла в традиционной филиппинской семье, где религия очень важна. Но ее роман с мужем из Эстонии начался весьма нетрадиционно.

«Я познакомилась со своим мужем через его отца, — начинает Глэдис. Она говорит, что нынешняя свекровь в то время находилась на Филиппинах и сказала, что ее сыну нужна спутница. Учитывая, что Глэдис считает себя относительно смелым человеком, она решила схватить быка за рога. «Я сказала, что мы попробуем, и оказалось, что он очень хороший человек», — добавляет Глэдис.

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