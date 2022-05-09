Петь больше не придется: Нюша решила сменить профессию

Певица Нюша после отъезда из России курсирует между Арабскими Эмиратами и Израилем. И если в Дубае у них с мужем роскошная квартира, куда она недавно заселилась с семьей, то в другую страну она летает для освоения новых профессиональных навыков.

31-летняя исполнительница хита «Выбирать чудо» снимает влоги на YouTube-канале, где показывает, как проводит время и чем занимается. Артистка не сидит на месте, несмотря на то, что несколько месяцев назад родила второго ребенка. Так, Нюша решила... попробовать себя в новой профессии. И очень переживает, получится ли у нее или нет.

«Так получилось, что сейчас в моей жизни настало время пробовать что-то новое. Я верю, что мы всегда должны чему-то учиться. Итак, я приехала в Тель-Авив, чтобы встретиться с педагогом по актерскому мастерству. Он будет давать мне мастер-классы и репетировать со мной», — рассказала в своем видео начинающая актриса.

Звезда показала беседу со своим наставником, который похвалил ее за первые успехи. Мастер верит, что у артистки все получится.

«Нюша очень талантлива, и мы научим ее тому, как добиться большого успеха. Даже в Лос-Анджелесе трудно стать артистом международного уровня. И единственный способ — это хороший наставник. Секрет продолжительной жизни — это обучение. Несмотря на кризис, все хотят слушать ваши песни, многие нуждаются в ваших танцах, актерской игре…» — рассказал педагог на первой встрече.