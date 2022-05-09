Наташа Королёва назвала причину развода с Игорем Николаевым

«Внутренний стержень дал мне понять, что мне некомфортно. Это привело к тому, что мы расстались», - заявила Королёва.

Она добавила, что такого не могло случиться в ее втором браке - с Сергеем Глушко.

Королёва и Николаев были женаты с 1992 по 2001 год. В 2003-м певица вышла замуж за Глушко.

Осенью 2020 года в СМИ появилась информация, что из дома Королёвой и Глушко пропали украшения на пять миллионов рублей. Сообщалось, что Королёва заподозрила в краже драгоценностей женщин, которые приходили в гости к Глушко.