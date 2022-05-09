Популярная российская певица, экс-солистка группы «Виа Гра» Анна Седокова рассказала в своем Telegram-канале о сложностях своей работы и непростом отношением со стороны мужчин, пишет "Рамблер".
Анна Седокова рассказала о сложностях выступлений на корпоративах
Она вспомнила, что в начале 20-летней карьеры ей приходилось выступать на множестве корпоративов, где люди вели себя совершенно по-разному. Однажды во время выступления перед сценой сидел мужчина, ел арбуз и выплевывал семечки на пол.
«Помню, как еще будучи в "Виа Гре", мужчина выбежал на сцену и пытался засунуть Наде (Надежде Мейхер, экс-солистке группы — примечание «Мосленты») в юбку деньги», — рассказала она.
По ее словам, бывали корпоративы, на которых хлопать певицам считалось «не по понятиям».
Артистка рассказала, что на подобных мероприятиях мужчины позволяли себе говорить различные непристойности в ее адрес. А их женщины ненавидели ее и часто обсуждали за спиной. Часто после таких выступлений «ощущение грязи» не оставляло ее еще долгое время.
«Я помню, что после таких концертов не хочется дышать. Помню, как меня откачивали, а я просто ревела три часа и молча пила. Мы тебя купили, ты нам должна. А я все время думала, — за этим ли я пришла в профессию? Зачем я пишу свои песни, об этом ли в детстве мечтала?» — поделилась Седокова.