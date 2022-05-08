Миллиардер Александр Субботин пытался исцелиться у шамана Магуа и его жены. Знахари использовали в лечении ядовитых жаб: делали надрез на коже, капали туда ядом жабы, после чего пациента тошнило, сообщает Mash.
Бывший топ-менеджер «Лукойла» умер после антипохмельного сеанса с шаманами в Мытищах
Трагедия произошла в подмосковных Мытищах, в доме местного шамана Магуа. Служитель культа и его супруга давно практикуют в своем частном доме знахарские услуги. В частности, лечили от разных заболеваний при помощи экзотических животных. Предлагали, к примеру, лечение ядовитой жабой. Делали надрез на коже пациента, капали туда яд жабы, после чего у человека начиналась рвота и... наступало облегчение.
Не обходилось и без оккультной составляющей — в доме вызывали духов, приносили в жертву животных, пускали кровь. Субботин чету Магуа знал давно и регулярно пользовался их услугами. И вот пришел к ним в очередной раз — лечить похмелье. Внезапно ему стало нехорошо — заболело сердце. Хозяин решил не вызывать скорую, применил старый добрый корвалол и уложил миллиардера спать в подвал.
Там, среди оккультной мишуры, русский миллиардер скончался. Приехавшей полиции супруги-шаманы сказали, что с умершим просто дружили. Поплохело ли Александру от ядовитых жаб или от чего-то другого — непонятно. Делом уже занимаются следственные органы.