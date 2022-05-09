2 500 евро в месяц: Кейт Миддлтон ищет ассистента из народа

На днях британские таблоиды буквально взорвались новостью: любимица Англии, чуткая жена, активистка с добрым сердцем и просто красавица Кейт Миддлтон ищет себе личного ассистента. Эта вакансия стала первой, о которой объявили публично — обычно отдел кадров Букингемского дворца лично занимается такими вопросами, не разглашая подробности подбора персонала. Герцогиня Кембриджская решила, что нужно дать шанс всем желающим: кто знает, может лучший помощник ждет этого предложения на другом конце света? Королевские работодатели заверяют, что готовы рассмотреть всех соискателей без исключения.

В описании к вакансии есть целый ряд требований. На эту должность ищут человека с отличными коммуникативными навыками, опытом работы секретарем (срок не указан) и обязательно с развитым представлением о «разнообразии сообществ в Соединенном Королевстве, Содружестве и во всем мире».

Несомненным плюсом при рассмотрении кандидатур на эту должность станет живой интерес к благотворительной деятельности королевской четы, а также повышенная стрессоустойчивость. Новому ассистенту придется сопровождать Кейт во всех поездках, а так же помогать выходить из ситуаций, которые ставят представителей королевской семьи в неловкое положение. Как, например, это было в марте, во время карибского тура, когда Кейт и Уильяма встретили акциями протеста.

В числе остальных обязанностей будущего помощника числятся:

Ведение протоколов на собраниях;

Организация всех мероприятий;

Работа с корреспонденцией и планирование ежедневных дел герцогини.

За 37, 5 рабочих часов в неделю Кенсингтонский дворец предлагает более чем достойный оклад — не менее 27 500 фунтов стерлингов в год.