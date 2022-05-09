В своем Телеграм-канале знаменитая Анна Семенович выложила видео, где пожаловалась, что ужасно себя чувствует. Певица записала видео прямо из постели, вид у нее был болезненный. Артистка сообщила, что ночью ей пришлось даже вызывать себе Скорую помощь, пишет "Рамблер".
«Сегодня вызывала ночью скорую»: Семенович пожаловалась на здоровье
«Дорогие, я очень сильно отравилась вчера, мне было очень плохо, сегодня вызывала ночью скорую. Поэтому сегодня не будет много контента, выложу только самое необходимое. Надеюсь, что завтра все будет хорошо, и мы будем снова вместе», — сообщила Анна.
Фолловеры задались вопросом, чем смогла отравиться звезда. Поклонники вспомнили, что на майские праздники Анна уехала на дачу к родственникам и там активно жарила шашлыки. Так что вместе с пожеланиями скорейшего выздоровления шутники предлагают Анне посидеть на диете.
Ранее в акции «Лучшим воинам Мира», организованной Главным военно-политическим управлением Вооруженных Сил РФ, Анна Семенович перехватила эстафету выступившей в госпитале в Одинцово певицы и актрисы Виктории Дайнеко.
«Я очень горжусь нашими ребятами. Я желаю вам стойкости, силы духа, терпения. И знайте, что ваши женщины любят и очень вас ждут. Вместе мы сила! Я вас очень люблю и желаю всего самого-самого лучшего!», - эмоционально повторила Семенович».