«Сегодня вызывала ночью скорую»: Семенович пожаловалась на здоровье

«Дорогие, я очень сильно отравилась вчера, мне было очень плохо, сегодня вызывала ночью скорую. Поэтому сегодня не будет много контента, выложу только самое необходимое. Надеюсь, что завтра все будет хорошо, и мы будем снова вместе», — сообщила Анна.

Фолловеры задались вопросом, чем смогла отравиться звезда. Поклонники вспомнили, что на майские праздники Анна уехала на дачу к родственникам и там активно жарила шашлыки. Так что вместе с пожеланиями скорейшего выздоровления шутники предлагают Анне посидеть на диете.

Ранее в акции «Лучшим воинам Мира», организованной Главным военно-политическим управлением Вооруженных Сил РФ, Анна Семенович перехватила эстафету выступившей в госпитале в Одинцово певицы и актрисы Виктории Дайнеко.