Блогер и телеведущая Настя Ивлеева совместно с гимнасткой Анной Давыдовой, как пишут СМИ, еще не начав свой марафон, посвященный похудению, уже заработали на нем четверть миллиарда рублей, пишет "Рамблер".
Стало известно, сколько Ивлеева заработала на марафоне по похудению
Настя начала готовить свою аудиторию заранее, еще в начале апреля. Она выкладывала в социальных сетях видеоролики со своих тренировок, а также фотографии блюд с «правильной» едой, - информирует ФАН.
Марафон под названием «Лютый флекс» стартует 11 мая. Участникам предлагают 21 день «лютого фитнес-флекса во имя упругих ягодиц, красивой осанки, пресса и потери жира». Желающие могут выбрать более дешевый или более дорогой тариф. Стоят они Lite 2,8 тыс. и Ultra 3,2 тыс. рублей.
Источник Telegram-канала «Курятник», занимающийся продюсированием курсов, подсчитал, что за неделю на марафон Ивлеевой подписались почти 90 тысяч человек. При этом 87% из них купили тариф Lite, 13% - Ultra.Итого получается более 250 миллионов рублей.
При этом специалисты ТГ-канала убеждены, что все, что есть в марафоне, можно найти в интернете в бесплатном доступе.