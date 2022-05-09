Певица Алла Пугачева часто ходит в гости к друзьям со своей колбасой и чёрным хлебом. Об этом рассказала дочь артистки Кристина Орабакайте.
Орбайкайте рассказала, что Пугачева ходит в гости со своей колбасой
Орбайкайте рассказала, что Пугачева ходит в гости со своей колбасой
Она объяснила, что на семейных застольях часто собирается большое количество родственников и друзей. Все гости между собой договорились, что для общего удобства каждый должен приносить свое блюдо. Это позволяет меньше времени тратить на приготовление еды, добавила Орбакайте.
По словам Орбакайте, Пугачева очень серьезно относится к этой договоренности и покупает колбасу и пирожки на стол. Они всегда имеют высокое качество, ведь эти блюда готовятся специально для Примадонны в определенных ресторанах Москвы.
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