Слухи о том, что Монеточка беременна, ходили давно. Но теперь информацию подтвердила сама Елизавета.
ПОЗДРАВЛЯЕМ! ⟩ Отыгравшая в Таллинне концерт Монеточка, действительно, беременна
Без лишних слов и долгих прелюдий Монеточка одним постом в инстаграме подтвердила своё положение. Правда, решилась она на это после большого интервью с Ириной Шихман.
Певица покинула страну вместе со своим избранником и продюсером Витей Исаевым. Сейчас пара живет в Вильнюсе.
«У нас не было времени выбирать. Просто узнавали у наших друзей, знакомых, они предложили помощь. И мы согласились наобум. Ничего тогда не знали про Литву. Я никогда не была здесь. Но Литва оказалось прекрасной и очень дружелюбной страной. Толерантность этой Гейропы нас очень спасает», — прокомментировала свой отъезд 23-летняя исполнительница в YouTube-шоу «А поговорить?».
Лиза сейчас на 6 месяце беременности и даже известен пол ребенка — будет девочка. Монеточка предусмотрела расходы на роды и отложила необходимую сумму, которая понадобится для важного события.
«Есть же такой момент, что у беременных снижается критическое мышление и есть объективные факторы за которые я должна волноваться. Я знаю, мне нужна прогулка сон и еда. Я хожу каждый месяц на эти УЗИ. Снижение критики помогает публиковать свои стихи и делать рискованные высказывания. Чувствую какой-то внутри себя очень сильный свет, уверенность. Во мне столько добра, что меня так просто не сглазить», — поделилась своими чувствами Лиза в интервью Ирине Шихман.