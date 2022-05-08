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ПОЗДРАВЛЯЕМ! ⟩ Отыгравшая в Таллинне концерт Монеточка, действительно, беременна

Limon.ee
Отыгравшая в Таллинне концерт Монеточка, действительно, беременна
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Монеточка (Лиза Гырдымова)
Монеточка (Лиза Гырдымова) Фото: Viktoria Solomonchuk

Слухи о том, что Монеточка беременна, ходили давно. Но теперь информацию подтвердила сама Елизавета.

Без лишних слов и долгих прелюдий Монеточка одним постом в инстаграме подтвердила своё положение. Правда, решилась она на это после большого интервью с Ириной Шихман.

Певица покинула страну вместе со своим избранником и продюсером Витей Исаевым. Сейчас пара живет в Вильнюсе.

«У нас не было времени выбирать. Просто узнавали у наших друзей, знакомых, они предложили помощь. И мы согласились наобум. Ничего тогда не знали про Литву. Я никогда не была здесь. Но Литва оказалось прекрасной и очень дружелюбной страной. Толерантность этой Гейропы нас очень спасает», — прокомментировала свой отъезд 23-летняя исполнительница в YouTube-шоу «А поговорить?».

Лиза сейчас на 6 месяце беременности и даже известен пол ребенка — будет девочка. Монеточка предусмотрела расходы на роды и отложила необходимую сумму, которая понадобится для важного события.

Монеточка (Лиза Гырдымова)
Монеточка (Лиза Гырдымова) Фото: Viktoria Solomonchuk

«Есть же такой момент, что у беременных снижается критическое мышление и есть объективные факторы за которые я должна волноваться. Я знаю, мне нужна прогулка сон и еда. Я хожу каждый месяц на эти УЗИ. Снижение критики помогает публиковать свои стихи и делать рискованные высказывания. Чувствую какой-то внутри себя очень сильный свет, уверенность. Во мне столько добра, что меня так просто не сглазить», — поделилась своими чувствами Лиза в интервью Ирине Шихман.

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