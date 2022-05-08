Новый бунт в королевской семье: принц Уильям и Кейт Миддлтон задумались об отказе от титулов

Источники утверждают, что герцоги Кембриджские намерены отказаться от своих титулов и других «реверансов», так как считают, что в современном мире уже не нужен весь тот церемониал, который сопровождает их из-за высоких титулов. Они хотели бы быть ближе к своим подданным, а также более открытыми и понятными для них. Поэтому супруги не против, чтобы к ним обращались просто — Кейт и Уильям.

Это поможет стать институту монархии более современным, считают герцоги Кембриджские. Источник также отмечает, что столь революционный настрой появился у пары после тура по Карибскому морю, который они совершили в марте этого года. По словам инсайдер Кейт и Уильям сочли эту поездку чрезвычайно неинтересной именно из-за протокола.

«Так что теперь это больше «Уильям и Кейт», а не герцог и герцогиня Кембриджские…» — отмечает источник из окружения монаршей четы.

Кейт Миддлтон и принц Уильям Фото: Stephen Lock

Но злые языки утверждают, что тут не обошлось без негативного влияния родственников — принца Гарри и Меган Маркл. Напомним, в 2020 году супруги отказались от королевских полномочий и обязанностей и уехали в США, где дали скандальное интервью Опре Уинфри. Бывшая актриса рассказала, как ее притесняли в Букингемском дворце. В Америке пара начала новую жизнь — недавно у них родилась дочь Лилибет Диана.