Общественность Британии шокирована новыми скандальными подробностями о королевской семье. Инсайдеры пустили слух о том, что обожаемая англичанами пара Кейт Миддлтон и принц Уильям решили отказаться от титулов и прочих «формальностей», к которым обязывает высокое положение, сообщает Стархит.
Новый бунт в королевской семье: принц Уильям и Кейт Миддлтон задумались об отказе от титулов
Источники утверждают, что герцоги Кембриджские намерены отказаться от своих титулов и других «реверансов», так как считают, что в современном мире уже не нужен весь тот церемониал, который сопровождает их из-за высоких титулов. Они хотели бы быть ближе к своим подданным, а также более открытыми и понятными для них. Поэтому супруги не против, чтобы к ним обращались просто — Кейт и Уильям.
Это поможет стать институту монархии более современным, считают герцоги Кембриджские. Источник также отмечает, что столь революционный настрой появился у пары после тура по Карибскому морю, который они совершили в марте этого года. По словам инсайдер Кейт и Уильям сочли эту поездку чрезвычайно неинтересной именно из-за протокола.
«Так что теперь это больше «Уильям и Кейт», а не герцог и герцогиня Кембриджские…» — отмечает источник из окружения монаршей четы.
Но злые языки утверждают, что тут не обошлось без негативного влияния родственников — принца Гарри и Меган Маркл. Напомним, в 2020 году супруги отказались от королевских полномочий и обязанностей и уехали в США, где дали скандальное интервью Опре Уинфри. Бывшая актриса рассказала, как ее притесняли в Букингемском дворце. В Америке пара начала новую жизнь — недавно у них родилась дочь Лилибет Диана.
Уильям и Кейт воспитывают троих детей — Джорджа, Шарлотту и маленького Луи. Сегодня эта чета является самой любимой у британцев. Поэтому они очень огорчены тем, что герцоги Кембриджские хотят нарушить незыблемые традиции королевской семьи.