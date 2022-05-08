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Необычное имя и первое фото малышки вблизи: Семейство Роналду поделились очень личным

Limon.ee
Необычное имя и первое фото малышки вблизи: Семейство Роналду поделились очень личным
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Криштиану Роналду
Криштиану Роналду Фото: Ieva ÄÄ«ka

Криштиану Роналду показал фото своей новорожденной дочки и рассказал, какое имя ей дали. 

В семье футболиста это уже пятый ребенок – подрастают 11-летний сын Криштиану-младший, 4-летние близнецы Ева и Матео от сурмамы и 4-летняя дочь Алана Мартина от нынешней супруги, модели Джорджины Родригес.

Пятая наследница Роналду появилась на свет при трагических обстоятельствах, но семья спортсмена, судя по всему, не суеверная, с первых дней показывают лицо малышки без смайликов.

Семья Роналду назвали новорожденную дочь необычным именем – Беллой Эсмеральдой.​

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