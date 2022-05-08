4 самые странные бизнес-идеи, которые в итоге принесли миллионы

Когда задумываешься о собственном деле, в голову чаще всего приходят идеи, которые знакомы, наверное, каждому — свой магазин, кондитерская или просто небольшое производство. Однако есть люди, чьи бизнес-идеи были настолько возмутительными для широкой общественности, что никто и не верил, что такой бизнес вообще возможен. И тем не менее создатели заработали на своих невероятных идеях миллионы. Мы собрали самые необычные способы заработка креативщиков из мира бизнеса. Возможно, вам эта статья поможет отбросить все страхи и запустить свое дело.

Бизнес на секретах

В середине нулевых предприимчивый американец создал в интернете сообщество, где любой желающий мог бы поделиться самым большим секретом в своей жизни и остаться анонимным. Через какое-то время онлайн-пространство превратилось в блог, куда пришло просто невероятное количество людей, начавших оставлять комментарии под самыми впечатляющими секретами. Создатель блога получил предложение от разработчиков о создании отдельного приложения для популярной операционной системы. Эта идея заработка на чужих тайнах позволила владельцу блога стать миллионером всего за пару лет.

Очки для собак

Казалось бы, кто будет покупать очки для четвероного друга? Но даже на такой товар нашелся свой купец. И снова дело происходит в США, где владелица милого пса заметила, что ее собака начинает быстро моргать на солнце. Не долго думая, женщина обратилась в банк, взяла кредит и запустила собственный бренд солнцезащитных очков для собак. Аксессуар стал настолько популярным, что женщина начала получать приглашения от крупных телеканалов, где она продемонстрировала своей изобретение на всю страну. Сегодня владелица первого пса в солнцезащитных очках зарабатывает на своей необычной идеи просто невероятные деньги.

Рекламная голова

Брэндон Чикотски потерял волосы довольно рано, однако этот момент нисколько не огорчил американца — мужчина решил воспользоваться возможностью и предложил в Сети любому желающему купить рекламу на его голове. Желающие нашлись быстро, а благодаря местным СМИ о живой рекламной голове узнало еще больше людей. Через несколько лет Чикотски основал собственный бренд. Можно сказать, у Чикотски появились сотрудники — несколько десятков человек согласились носить рекламу на голове и отдавать часть прибыли Чикотски.

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