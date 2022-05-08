«На ногах с трудом держалась»: МакSим рассказала о возвращении на сцену после комы

Прошлый год был очень сложным для певицы МакSим. В июне исполнительница была срочно госпитализирована в одну из московских клиник с коронавирусной инфекцией. Она находилась в тяжелом состоянии и провела в коме несколько недель. К счастью, в начале августа певица пришла в сознание.

Более того, МакSим уже вернулась к концертной деятельности. Звезда даже приняла участие в телешоу «Маска». Недавно певица стала гостьей YouTube-шоу «Контакты». В ходе беседы артистка рассказала, как восстанавливалась после тяжелой болезни. По ее словам, она не только занималась вокалом, но и брала уроки акробатики.

«Когда он (тренер, — Прим. ред.) увидел меня в первый раз, говорил: «Почему неуверенно стоишь на руках?». Я говорю: «Вообще-то на ногах еще пока с трудом…»,— поделилась звезда.​​​​​​​

К счастью, сейчас МакSим уверенно чувствует себя на сцене и может выполнить даже самые сложные элементы.