«На ногах с трудом держалась»: МакSим рассказала о возвращении на сцену после комы
Прошлый год был очень сложным для певицы МакSим. В июне исполнительница была срочно госпитализирована в одну из московских клиник с коронавирусной инфекцией. Она находилась в тяжелом состоянии и провела в коме несколько недель. К счастью, в начале августа певица пришла в сознание.
Более того, МакSим уже вернулась к концертной деятельности. Звезда даже приняла участие в телешоу «Маска». Недавно певица стала гостьей YouTube-шоу «Контакты». В ходе беседы артистка рассказала, как восстанавливалась после тяжелой болезни. По ее словам, она не только занималась вокалом, но и брала уроки акробатики.
«Когда он (тренер, — Прим. ред.) увидел меня в первый раз, говорил: «Почему неуверенно стоишь на руках?». Я говорю: «Вообще-то на ногах еще пока с трудом…»,— поделилась звезда.
К счастью, сейчас МакSим уверенно чувствует себя на сцене и может выполнить даже самые сложные элементы.
«Встаю уже на руки. Буду, как Олег Газманов, выходить на сцену», — заверила она.