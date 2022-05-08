Водитель BMW врезался в террасу легендарного бара на Kalamaja
В группе Каламая в Facebook очевидец сообщил, что в баре Tops произошел несчастный случай. Автомобиль марки BMW въехал на тротуар, где располагалась уличная мебель бара Tops. К счастью, из-за дождя там никто не сидел.
Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Рагне Кейск подтвердила Elu24, что сегодня, незадолго до 20:00, в центр оповещения поступило сообщение о том, что водитель BMW не справился с управлением на улице Соо в Таллинне и въехал на территорию террасы кафе.
«Никто не пострадал, медицинская помощь на месте происшествия не потребовалась. Владелец кофейни и водитель пришли к соглашению о вине и обратятся в страховую компанию за возмещением ущерба», — добавила она.
Однако этот случай вызвал бурную дискуссию в группе Каламая. «Безумно! На этом перекрестке постоянно происходят страшные вещи, большинство мчатся по улице Вана-Каламая и пересекают перекресток, не глядя по сторонам!»
Человек, опубликовавший сообщение, также сказал, что страшно подумать о том, что люди с детьми могут подвергаться опасности на тротуарах. «Я много раз видел, как сумасшедшие водители залетают на тротуары».