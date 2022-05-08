Водитель BMW врезался в террасу легендарного бара на Kalamaja

В группе Каламая в Facebook очевидец сообщил, что в баре Tops произошел несчастный случай. Автомобиль марки BMW въехал на тротуар, где располагалась уличная мебель бара Tops. К счастью, из-за дождя там никто не сидел.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Рагне Кейск подтвердила Elu24, что сегодня, незадолго до 20:00, в центр оповещения поступило сообщение о том, что водитель BMW не справился с управлением на улице Соо в Таллинне и въехал на территорию террасы ​кафе.

«Никто не пострадал, медицинская помощь на месте происшествия не потребовалась. Владелец кофейни и водитель пришли к соглашению о вине и обратятся в страховую компанию за возмещением ущерба», — добавила она.

Однако этот случай вызвал бурную дискуссию в группе Каламая. «Безумно! На этом перекрестке постоянно происходят страшные вещи, большинство мчатся по улице Вана-Каламая и пересекают перекресток, не глядя по сторонам!»