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ЕСТЬ ИЗ ЧЕГО ВЫБРАТЬ! ⟩ 49 фильмов, которые стоит увидеть хотя бы раз в жизни

Limon.ee
49 фильмов, которые стоит увидеть хотя бы раз в жизни
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Просмотр кино. Иллюстративное фото.
Просмотр кино. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Сразу скажем, что в топ-лист поместились далеко не все лучшие фильмы, которые были сняты за время существования кинематографа. Еще бы, ведь их гораздо больше и у каждого человека свои предпочтения, пишет Elle.

1.«В джазе только девушки»

2.«Вечное сияние чистого разума»

3.«Бойцовский клуб»

4. «Побег из Шоушенка»

5. «1+1»

6.«Иван Васильевич меняет профессию»

7. «Интерстеллар»

Иллюстративное фото
Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

8.«Жизнь других»

9.«Москва слезам не верит»

10. «Крестный отец»

11.«Кто боится Вирджинию Вульф?»

12.«Властелин колец: возвращение короля»

13. «Молодость» (Соррентино)

14. «Собачье сердце»

15.«Титаник»

16.«Форрест Гамп»

Форрест Гамп
Форрест Гамп Фото: Shutterstock

17. «Весна, лето, осень, зима… и снова весна»

18. «Запах женщины»

19. «Леон»

20. «Бассейн» (с Аленом Делоном)

21. «5 элемент»

22. «Убить Билла»

Ума Турман. Убить Билла
Ума Турман. Убить Билла Фото: Shutterstock

23.«Чтец»

24. «Олдбой»

25. «Талантливый мистер Рипли»

26.«Спасти рядового Райана»

27. «Горькие слезы Петры фон Кант»

28.«Достучаться до небес»

29. «Поймай меня, если сможешь»

30. «Унесенные ветром»

31.«Криминальное чтиво»

32. «8½ (Феллини)»

33.«Пианист»

34.«Фейерверк» (Такеши Китано)

35. «Завтрак у Тиффани»

Завтрак у Тиффани
Завтрак у Тиффани Фото: Shutterstock

36. «Бриллиантовая рука»

37. «Огни большого города»

38.«8 женщин»

39. «Жизнь прекрасна»

40.«2046» (Вонг Кар Вай)

41. «Горбатая гора»

42. «Умница Уилл Хантинг»

43.«Бегущий по лезвию»

44.«Прибытие» (Дени Вильнев)

45.«Амели»

Амели
Амели Фото: Shutterstock

46. «Гарри Поттер и философский камень»

47.«Голубой ангел» (с Марлен Дитрих)

48. «Энни Холл»

49.«Реквием по мечте»

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