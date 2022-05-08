Назван самый высокооплачиваемый российский актер

«Дима — профессионал. Если был он не был хорошим актером, он не был бы самым высокооплачиваемым артистом в нашей стране. Никто не получает таких гонораров!», - сообщил Сычев.

Владимир и Дмитрий познакомились съемках сериала «Физрук», где оба сыграли главные роли. С тех пор они поддерживают дружеские отношения. Правда по словам Сычева, они оба настолько заняты, что вне рабочих моментов встречаться удается не часто. Но, поскольку они вместе снимаются в рейтинговых проектах, то общаются постоянно,- пишет «Комсомольская Правда»