Достойная замена дорогим салонным процедурам из простых и доступных ингредиентов. Большинство из них точно найдутся у тебя на кухне, пишет Лиза.
3 эффективные маски для волос из продуктов, которые есть в каждом доме
1. Маска из овсянки для жирных волос
Ты не осилила утром овсянку? Не беда! Теперь она может достаться волосам. Овсянка эффективно очищает поры кожи головы, способствует росту волос, убирает перхоть и успокаивает зуд. Маски для волос, использующие этот простой ингредиент, также помогают предотвратить секущиеся кончики и поврежденные волосы. Нет ничего проще, чем побаловать себя такой натуральной овсяной маской.
Рецепт:
- 1/8 стакана молока
- 1 ч. л. миндального масла
- 1/4 стакана овса
Положи ингредиенты вместе в блендер или кухонный комбайн и перемешай, пока они не образуют пасту. Нанеси ее на кожу головы и волосы на 15-30 минут, чтобы смесь естественным образом высвободила полезные элементы. Вымой голову теплой водой, получив непередаваемое ощущение свежести и чистоты.
2. Маска из авокадо для питания волос
Прибавился еще один повод оценить авокадо по достоинству, помимо его полезных свойств и широкого набора опций в кулинарии. Супер-простая маска с использованием авокадо в качестве источника натуральных масел и жирных кислот поможет тебе напитать волосы от корней до кончиков. Также в ней содержится много биотина, который жизненно важен для нормального роста шевелюры.
Рецепт:
- 1 авокадо
- 1 стакан йогурта
- 2 ст. л. оливкового масла
Разомни фрукт в небольшой посудине, пока не останется комочков, затем добавь йогурт и масло, чтобы сформировать маску. Нанеси смесь на волосы и кожу головы и оставь на 30 минут, чтобы добиться наилучшего результата. Когда закончишь, можешь вымыть волосы шампунем с кондиционером, чтобы удалить все остатки маски.
3. Маска с кокосовым маслом для мягких и блестящих волос
Использование кокосового масла — спасение в случае поврежденных волос, особенно если они сухие и вьющиеся. Это масло является естественным «распутывателем», а также эффективно защищает волосы и кожу головы от повреждений. Питая кожный покров и уменьшая ломкость, масло естественным образом борется с выпадением волос, делая их мягкими и блестящими. Итак, если ты осталась под впечатлением от грядущих результатов, то тебе понадобится всего три ингредиента, которые, скорее всего, уже лежат в шкафу на кухне.
Рецепт:
- 2 ст. л. кокосового масла
- 2 ст. л. меда
- 1 ст. л. яблочного уксуса
Растопи кокосовое масло и мед в одной емкости, в микроволновой печи или на плите. Добавь уксус и перемешай. Убедись, что смесь остыла до состояния «теплая». Затем нанеси ее на волосы и оставь так на 20 минут. Нет необходимости смачивать волосы перед нанесением маски. Чтобы удалить кокосовое масло, просто вымой голову шампунем.