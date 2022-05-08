Ольга Бузова призналась в эфире программы «Звездный обзор» на Rutube, что самый крупный гонорар она получила не за выступление на концертах и не за ведение шоу, а за участие в рекламных компаниях, сообщает rambler.
Бузова озвучила свой самый крупный заработок
Бузова озвучила свой самый крупный заработок
Названная сумма действительно впечатляет. Доход от рекламы позволил поющей телеведущей приобрести себе элитные апартаменты.
«Я была лицом крупнейших компаний. Это более 1,5 млн евро в год. Контракт был на два года. Как раз таки благодаря таким условиям мне удалось купить себе потрясающую, достойную жилплощадь с перспективой на будущее», - рассказала Бузова.
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