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Бузова озвучила свой самый крупный заработок

Limon.ee
Бузова озвучила свой самый крупный заработок
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Ольга Бузова
Ольга Бузова Фото: Vyacheslav Prokofyev

Ольга Бузова призналась в эфире программы «Звездный обзор» на Rutube, что самый крупный гонорар она получила не за выступление на концертах и не за ведение шоу, а за участие в рекламных компаниях, сообщает rambler.

Названная сумма действительно впечатляет. Доход от рекламы позволил поющей телеведущей приобрести себе элитные апартаменты.

«Я была лицом крупнейших компаний. Это более 1,5 млн евро в год. Контракт был на два года. Как раз таки благодаря таким условиям мне удалось купить себе потрясающую, достойную жилплощадь с перспективой на будущее», - рассказала Бузова. 

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