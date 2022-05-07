Юрген Лиги о скандале с эстонскими евродепутатами: полицию вызвали, потому что ничего не произошло

Вечером 4 мая в центре Страсбурга (Франция) политики Рихо Террас и Яак Мэдисон со своими коллегами из Европарламента решили вместе провести свободное время. Под конец вечера они отправились в ночной клуб Live Club, где произошел инцидент якобы расистского содержания, после чего была вызвана полиция.

Охранник клуба попросил гостей оставить верхнюю одежду в гардеробе и заплатить за это. Один из эстонцев, личность которого местные СМИ не уточняют, высказал расистские замечания в адрес охранника, назвав его «негром» и «обезьяной», сообщает Le Progres. Сотрудники ночного клуба вызвали полицию, с которой у одного из эстонских депутатов Европарламента произошла потасовка.

Фото: Kollaaž

Член Рийгикогу и заместитель председателя Партии реформ Юрген Лиги делится в социальных сетях следующими мыслями:

«Теперь я понимаю, что произошло. Новость в том, что Яак Мэдисон вообще отсутствовал, когда кто-то заплатил два евро чернокожему мужчине. Он был там все время и может подтвердить, что ничего не произошло, а полиция зря отреагировала. И поскольку ничего не произошло, Террас сам вызвал полицию. Побили человека и начали уголовное дело, полицейского ударили, а работника клуба возмутило расистское поведение, хотя евродепутаты все время отсутствовали и могут подтвердить, что ничего не произошло. Так что полицию пришлось вызывать, потому что ничего не произошло. Однако эстонских консервативных семьянинов все же пришлось выставить в пять утра из бара, ничего не произошло».

Ничего подобного не говорили

Рихо Террас сообщил в социальных сетях, что ничего не говорил о расе и не использовал расистских высказываний. «Мне очень жаль, что одна ночь и вызванное взаимное (довольно необоснованное) раздражение наделали столько шума, содержащего заявления, оценки и толкования, которые просто не соответствуют действительности», – говорит Террас.

«Я не расист и ничего подобного не говорил. Вообще ничего. Каждый, кто меня немного знает, может это подтвердить. Людей нужно уважать независимо от цвета кожи, пола или национальности. Это само собой разумеется», – пишет депутат Европарламента.

«Я хочу быть вежливым и приветливым, даже когда чувствую, что это не так по отношению ко мне или моим спутникам. Я должен быть еще более бдительным в этом отношении, чтобы самому не оказаться несправедливым».