Оксана Самойлова готовится к полету в космос. Супруга рэпера Джигана уже забронировала себе номер в первой в мире гостинице на орбите. Своей радостью по этому поводу блогер поделилась в личном микроблоге, пишет Пятый канал.

Космическая станция корпорации Orbital Assembly по плану должна начать свою работу к 2025 году. По словам Самойловой, она в восторге от перспективы полететь в числе первых туристов на орбиту. Блогер призналась, что это – ее самая большая мечта.

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«И я не шучу. Это моя самая большая мечта. Как только откроется бронь, я в первой туристической партии полечу в космос», – написала она в сторис.