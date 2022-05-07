Журналист Александр Невзоров заочно арестован в России

«В связи с объявлением Невзорова в международный розыск названная мера пресечения избрана на два месяца с момента его задержания на территории Российской Федерации или с момента его экстрадиции на территорию России», – уточнили в суде.

В конце марта Следственный комитет РФ (СК) возбудил против Невзорова уголовное дело из-за его поста о Мариуполе. В СК заявили, что Невзоров опубликовал в соцсетях «заведомо ложную информацию об умышленном обстреле ВС России родильного дома», при этом источниками распространения «недостоверных фотографий пострадавших от обстрела мирных граждан» являются украинские СМИ.

В СК напомнили, что министерство обороны России официально объявило о ложности указанных сведений. Позднее Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к сайту Невзорова. В апреле Александр Невзоров был внесен в реестр «СМИ-иноагентов».

Комментируя уголовное разбирательство, Невзоров сообщил журналистам, что находится за пределами России. 4 мая МВД РФ объявило Невзорова в розыск. Александр Невзоров – российский журналист, телеведущий и бывший депутат Госдумы (с 1993 по 2007 годы).