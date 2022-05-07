Басманный суд города Москвы выдал заочный ордер на арест известного российского журналиста Александра Невзорова по делу о публичном распространении «фейков» о действиях вооруженных сил России, сообщили в пятницу, 6 мая, сразу несколько российских СМИ со ссылкой на пресс-службу суда. Об этом пишет Mixnews.lv.
Журналист Александр Невзоров заочно арестован в России
«В связи с объявлением Невзорова в международный розыск названная мера пресечения избрана на два месяца с момента его задержания на территории Российской Федерации или с момента его экстрадиции на территорию России», – уточнили в суде.
В конце марта Следственный комитет РФ (СК) возбудил против Невзорова уголовное дело из-за его поста о Мариуполе. В СК заявили, что Невзоров опубликовал в соцсетях «заведомо ложную информацию об умышленном обстреле ВС России родильного дома», при этом источниками распространения «недостоверных фотографий пострадавших от обстрела мирных граждан» являются украинские СМИ.
В СК напомнили, что министерство обороны России официально объявило о ложности указанных сведений. Позднее Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к сайту Невзорова. В апреле Александр Невзоров был внесен в реестр «СМИ-иноагентов».
Комментируя уголовное разбирательство, Невзоров сообщил журналистам, что находится за пределами России. 4 мая МВД РФ объявило Невзорова в розыск. Александр Невзоров – российский журналист, телеведущий и бывший депутат Госдумы (с 1993 по 2007 годы).
Закон об уголовной ответственности за публичное распространение «фейков» о действиях ВС РФ был подписан президентом России Владимиром Путиным 4 марта. В УК появилась ст. 207.3 «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации». Тем, кого суд признает виновными в этом преступлении, грозит штраф до 5 млн руб. или лишение свободы на срок до 15 лет.