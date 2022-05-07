Ольга Бузова откажется от походов в дорогие рестораны из-за кризиса

По словам экс-ведущей «Дома-2», она знает, насколько непросто даются деньги. На сцене и ковровых дорожках она выглядит роскошно, но на самом деле не живет на широкую ногу, отметила Бузова.

«Ну а в жизни я достаточно скромна. Я сейчас не буду ходить в дорогущие рестораны и оставлять там бешеные деньги. Можно прекрасно и дома посидеть. Нужно просто внимательнее относиться к доходам и расходам», – высказалась о кризисе исполнительница хита «Мало половин».

Артистка утверждает, что никогда не была транжирой, а тратить на себя ей довольно трудно. Например, певица ездит на одном автомобиле уже пять лет. Телеведущая понимает, что ей следует поменять машину, чтобы она еще поездила, и ее можно было выгодно продать, но пока у звезды поп-сцены другие приоритеты.