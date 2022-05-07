Певица и телеведущая Ольга Бузова призналась, что кризисные времена отразились на ее подходе к финансам. Знаменитость планирует отказаться от походов по дорогим ресторанам и внимательнее относиться к расходам, пишет ФАН.
Ольга Бузова откажется от походов в дорогие рестораны из-за кризиса
По словам экс-ведущей «Дома-2», она знает, насколько непросто даются деньги. На сцене и ковровых дорожках она выглядит роскошно, но на самом деле не живет на широкую ногу, отметила Бузова.
«Ну а в жизни я достаточно скромна. Я сейчас не буду ходить в дорогущие рестораны и оставлять там бешеные деньги. Можно прекрасно и дома посидеть. Нужно просто внимательнее относиться к доходам и расходам», – высказалась о кризисе исполнительница хита «Мало половин».
Артистка утверждает, что никогда не была транжирой, а тратить на себя ей довольно трудно. Например, певица ездит на одном автомобиле уже пять лет. Телеведущая понимает, что ей следует поменять машину, чтобы она еще поездила, и ее можно было выгодно продать, но пока у звезды поп-сцены другие приоритеты.
Бузова призналась, что знает цену каждому рублю. В 18 лет знаменитость мыла полы и получала за это по 50 рублей. Телеведущая пояснила, что тогда мать давала ей деньги на карманные расходы, однако их не хватало. Певице хотелось съесть картошку фри после университета или выпить латте перед учебой. Чтобы позволить себе эти приятные мелочи, артистка нашла работу.