Дава объявил о женитьбе и рождении детей в ближайшее время

Бывший избранник певицы Ольги Бузовой раскрыл подробности о своей личной жизни в рамках шоу «Женский форум» на YouTube. Мужчина заявил, что сердце его теперь занято.

Отвечая на соответствующий вопрос, Дава намекнул на бурную интимную жизнь. После пикантного заявления рэпер мечтательно признался, что в текущем году хотел бы жениться и завести детей.

Помимо этого знаменитость решил воспользоваться моментом и поинтересоваться у женской аудитории, как поймать девушку на измене. Из-за этого вопроса у многих фанатов появились подозрения в разгульном образе жизни Давы, ведь при расставании с Бузовой она обвиняла его в неверности. Однако, по его словам, тот всегда был верен своим возлюбленным.

Уже не первый раз бывший любовник Бузовой рассказывает про новые отношения. Недавно в эфире радио он также подтвердил наличие девушки в своей жизни. Имя любимой рэпер раскрывать не стал, но многие поклонники уверены, что ей стала певица Мари Краймбрери.