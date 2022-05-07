Балерина Анастасия Волочкова решила отгородиться от соседей, которые хотели запретить ей ходить по собственной территории без одежды. На участке бывшей солистки Большого театра появится изгородь, пишет ФАН.
Анастасия Волочкова решила отгородиться от соседей после громкого скандала
Мастерица шпагатов поделилась планами в Telegram-канале. Знаменитость вспомнила о скандале с соседями, которые застали ее справляющей нужду под елкой. По словам Волочковой, эти люди специально подглядывали за ней, потому что заметить ее случайно было невозможно.
Артистка придумала способ избежать подобных инцидентов в будущем. Она пригласила специалиста по ландшафтному дизайну, чтобы создать живую изгородь.
«Все помнят мою историю с елочкой, с соседями, на которых заведено уголовное дело. Я решила отгородиться от соседей, которых я и так никогда не видела. Мы очень долго думали, какую изгородь из растений круглогодичных изобрести», – поделилась балерина.
По словам Волочковой, эксперт предложила ей очень интересное и неожиданное решение. Знаменитость призналась, что пришла в восторг от предложения специалиста. Артистка пообещала подписчикам показать результат.
Напомним, после скандала соседи звезды обратились в суд, чтобы запретить ей появляться голой на участке, поскольку она якобы попадается в таком виде на глаза несовершеннолетнему мальчику. Волочкову возмутила инициатива соседей, так как, по ее словам, по своей территории она может ходить в каком угодно виде.