Анастасия Волочкова решила отгородиться от соседей после громкого скандала

Мастерица шпагатов поделилась планами в Telegram-канале. Знаменитость вспомнила о скандале с соседями, которые застали ее справляющей нужду под елкой. По словам Волочковой, эти люди специально подглядывали за ней, потому что заметить ее случайно было невозможно.

Артистка придумала способ избежать подобных инцидентов в будущем. Она пригласила специалиста по ландшафтному дизайну, чтобы создать живую изгородь.

«Все помнят мою историю с елочкой, с соседями, на которых заведено уголовное дело. Я решила отгородиться от соседей, которых я и так никогда не видела. Мы очень долго думали, какую изгородь из растений круглогодичных изобрести», – поделилась балерина.

По словам Волочковой, эксперт предложила ей очень интересное и неожиданное решение. Знаменитость призналась, что пришла в восторг от предложения специалиста. Артистка пообещала подписчикам показать результат.