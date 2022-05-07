ФОТО И ВИДЕО ⟩ Молодой голландец уже несколько дней сидит перед посольством Венгрии в Таллинне

Фотографии, сделанные на улице Маакри в Таллинне, где перед посольством Венгрии сидел студент Таллиннского университета, стали предметом обсуждения в социальных сетях.

«Уже три часа сидит у главного входа в Maakri Kvartal, где находится посольство Венгрии, протестуя против решения этой страны платить за российский газ в рублях. Впечатляюще вежливая демонстрация, своего рода символическая, наверное, единственная акция протеста, которую я наблюдал на эту тему в эстонской публичной сфере», – сказал Воотеле Пяй.

В конце апреля Postimees писал, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заверил CNN, что его страна будет платить за российский газ в рублях, как того требовала Россия. Сийярто утверждал, что у Венгрии нет другого источника или маршрута, который позволил бы им в ближайшие годы отказаться от покупки российской энергии.

Фото: Taavi Sepp

Молчаливый протест

21-летний протестующий Клаас де Бур говорит, что распространяющиеся в СМИ утверждения о том, что он является студентом по обмену, не соответствуют действительности: «Я переехал из голландской деревни Марум в Эстонию около трех лет назад, чтобы изучать право в Таллиннском университете, и скоро должен его закончить». Он переехал в Эстонию с желанием поступить в университет в стране Европейского Союза.

С начала войны в Украине студент внимательно следит за новостями и признается, что жесткое поведение России вызывает у него гнев. «Меня еще больше беспокоит то, как некоторые европейские страны, такие как Венгрия, реагируют на войну», – признается он. Де Бур поясняет, что теперь страны Евросоюза должны быть очень конкретными в своих заявлениях и действиях в отношении России.

«В настоящий момент Венгрия подрывает демократический процесс». По мнению студента, историю забывать нельзя, но в его глазах венгры это сделали. «Я бы предположил, что венгры и их лидеры помнят о зверствах, совершенных русскими в их стране, и они очень устали от связей с Россией, но похоже, что это не так».

Студент не мог пустить все на самотек и решил сделать так, чтобы его услышали. Идея выйти на акцию протеста пришла ему в голову в продуктовом магазине Rimi, когда он увидел, сколько венгерских продуктов у нас на полках. «Подумав несколько дней, я решил, что хочу что-то предпринять».

Поскольку в понедельник была прекрасная погода, Клаас де Бур провел шесть часов перед посольством Венгрии на улице Маакри. «Я сидел рядом с посольством примерно с 12:00 до 18:00», – вспоминает он. Молодой человек, который снова вышел на акцию протеста в среду, сказал, что из-за того, что в тот день была холодная погода, он пробыл там всего три часа. Голландец не сидит без дела перед посольством, а проводит время за учебой.

Пока, по его словам, студент получал только положительные отзывы. «Я получил много комплиментов, пока сидел там, и довольно многие хотели сфотографировать меня и мое сообщение, которое на самом деле является целью протеста».