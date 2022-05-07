Филипп Киркоров извинился за танец на кресте во время своего шоу

Певец рассказал, что должен был включить в программу песню «Мария Магдалена», поскольку она была посвящена матери, умершей в его день рождения.

«Я редко говорю об этом, но первоначально эта песня посвящена моей маме. День ее ухода из жизни по трагической случайности совпадает с моим днем рождения. Поэтому песню было важно включить в программу, важно для меня и для моей семьи, моего отца и моих детей», – отметил артист.

Он также подчеркнул, что не хотел задевать чувств верующих и не вкладывал в этот номер кощунственного умысла. По его словам, человек он верующий, ему важны религиозные святыни.

«Все, что происходило на сцене – исключительно фантазийная история, которая ни в коем разе не имеет связи с оскорблением христианства или другой религии. Поэтому, если я задел чьи-то чувства, приношу свои искренние извинения!» – заключил Киркоров.

Ранее Госдума направила запрос в прокуратуру по статье Уголовного кодекса «Оскорбление чувств верующих» после выступления Филиппа Киркорова на концерте в честь своего юбилея. Депутат Александр Бородай получил жалобу на поведение певца.

По его словам, Киркоров на концертах в Кремлевском дворце исполнял песню «Мария Магдалена», при этом забрался на поваленный христианский крест и танцевал на нем. Бородай отметил, что верующим не понравился не только танец, но и выбор композиции, так как в христианстве фигура Магдалины занимает особое место. Депутат подчеркнул, что Россия – многоконфессиональная страна, поэтому всем необходимо уважать чувства верующих.

Пресс-секретарь Киркорова Екатерина Успенская прокомментировала обвинения в отношении певца. По ее словам, номер придумал сам артист. Успенская уточнила, что Киркоров выступал в роли режиссера и продюсера юбилейного шоу в Кремлевском дворце, которое было посвящено его 55-летию.