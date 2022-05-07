Старший внук Пугачевой Никита Пресняков впервые после отъезда бабушки прервал молчание и прокомментировал слухи о своей персоне. В своем Telegram-канале он рассказал, что не селился в замке Примадонны в деревне Грязь, пишет News.ru.
Внук Пугачевой открестился от замка бабушки в деревне Грязь
О том, что Никита Пресняков живет в особняке певицы после ее отъезда из России рассказал на своем канале один из блогеров. Он заявил, что внук Пугачевой даже якобы организовал в замке Галкина тусовку со Стешей Маликовой и устроил пожар.
Это окончательно вывело музыканта из себя. Сын Кристины Орбакайте сообщил, что уже устал от нечистоплотных писак, которые сочиняют про него всякие небылицы.
«Вы сами знаете, что я все это время – на даче. Не замок! Или в Москве. Сижу в основном дома, стримлю, на студии с театром пропадаю»! – написал Никита Пресняков.
Внук Пугачевой предложил пользователям накидать в канал сочинителя негативные комментарии. Он заверил, что вовсе не является мажором, каким его рисуют публике. Он вкладывает в дачу, которая явно не замок, свои кровные деньги и делает ремонт за свой счет. Что касается дочери Дмитрия Маликова, то Пресняков заявил, что в глаза ее не видел.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что певица Алла Пугачева зарегистрировала торговую марку «Примадонна» в РФ. Под ней будут производить и продавать косметику, 3D-очки, товары для беременных, а также дроны, оружие и боеприпасы.