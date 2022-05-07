Внук Пугачевой открестился от замка бабушки в деревне Грязь

О том, что Никита Пресняков живет в особняке певицы после ее отъезда из России рассказал на своем канале один из блогеров. Он заявил, что внук Пугачевой даже якобы организовал в замке Галкина тусовку со Стешей Маликовой и устроил пожар.

Это окончательно вывело музыканта из себя. Сын Кристины Орбакайте сообщил, что уже устал от нечистоплотных писак, которые сочиняют про него всякие небылицы.

«Вы сами знаете, что я все это время – на даче. Не замок! Или в Москве. Сижу в основном дома, стримлю, на студии с театром пропадаю»! – написал Никита Пресняков.

Внук Пугачевой предложил пользователям накидать в канал сочинителя негативные комментарии. Он заверил, что вовсе не является мажором, каким его рисуют публике. Он вкладывает в дачу, которая явно не замок, свои кровные деньги и делает ремонт за свой счет. Что касается дочери Дмитрия Маликова, то Пресняков заявил, что в глаза ее не видел.