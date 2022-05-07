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Роман Абрамович продал футбольный клуб «Челси»

Limon.ee
Роман Абрамович продал футбольный клуб «Челси»
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Роман Абрамович
Роман Абрамович Фото: Andrew Winning

«Челси» переходит к новым собственникам. Роман Абрамович владел клубом почти 20 лет и сделал его самой успешной командой Англии. Но под давлением санкций российский бизнесмен вынужден был расстаться с активом, пишет Starhit.ru.

При Абрамовиче «Челси» стал обладателем Суперкубка УЕФА, завоевал 21 трофей – а это больше, чем за 100 лет истории клуба. Теперь же завершена целая эпоха в английском футболе. Бизнесмен все-таки продал «Челси». Новыми владельцами стали американские предприниматели Тодд Боэли, Марк Уолтер, а также бизнесмен из Швейцарии Хансйорг Висс.

«Футбольный клуб "Челси" подтверждает: согласованы условия, на которых новая группа собственников во главе с Тоддом Боэли (и его компания Clearlake Capital), Марком Уолтером и Хансйоргом Виссом приобретет клуб», – говорится в официальном заявлении.

Уточняется, что полностью сделка будет завершена в конце мая, когда будут получены все согласования. Общая сумма инвестиций новых владельцев – 4,25 миллиарда фунтов (4,9 миллиардов евро). Плата за акции клуба составляет 2,5 миллиарда фунтов. Денежные средства перейдут на британский банковский счет и далее отправят на благотворительность. Кроме того, 1,75 миллиарда фунтов от новых собственников «Челси» направят на развитие клуба. Предполагается вложить их в стадион «Стэмфорд Бридж», академию клуба, женскую команду и другие проекты.

Напомним, российский миллиардер приобрел клуб за 140 миллионов фунтов и занялся раскруткой команды: покупал топовых футболистов, нанимал самых лучших тренеров. В итоге «Челси» стал приносить прибыль и завоевал множество наград, среди которых: Английская Премьер-лига, Кубок Англии, Лига Чемпионов, чемпионат мира среди клубов. Таким образом, цена «Челси» возросла более, чем в 25 раз.

«Пожалуйста, знайте, что это решение было невероятно трудным, и мне больно расставаться с клубом вот так. Однако я считаю, что это расставание – в интересах клуба. Быть частью "Челси" стало привилегией всей моей жизни. Я горжусь нашими совместными достижениями. Футбольный клуб "Челси" и его болельщики навсегда останутся в моем сердце», – комментировал сообщение о продаже клуба Абрамович в начале марта.

Что касается новых владельцев, то 46-летний Боэли является совладельцем бейсбольного клуба «Доджерс» из Лос-Анджелеса. Марк Уолтер выступает основным владельцем «Доджерс», а швейцарский предприниматель сделал состояние в сфере медицины, ему 86 лет.

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