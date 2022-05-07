Мадонна попросила Папу Римского о встрече: «Я хорошая католичка»

Поп-звезда, известная фетишизацией атрибутов католической церкви в своем творчестве, попросила пересмотреть отношение к ее кощунственному поведению и сказала, что хотела бы получить второй шанс и все исправить.

«Я хорошая католичка. Клянусь! Прошло несколько десятилетий с момента моей последней исповеди. Можно ли как-нибудь встретиться, чтобы обсудить важные дела? Меня отлучали от церкви три раза. Это не кажется справедливым», – написала Мадонна в Twitter, добавив, что теперь она даже не ругается матом.

Hello @Pontifex Francis —I«m a good Catholic. I Swear! I mean I don»t Swear! Its been a few decades since my last confession. Would it be possible to meet up one day to discuss some important matters ?

I«ve been ex communicated 3 times. It doesn»t seem fair. Sincerely Madonna — Madonna (@Madonna) May 5, 2022

Ватикан действительно не раз резко осуждал Мадонну. Первым под раздачу в 1989 году попал клип Like a Prayer, в котором мелькали изображения горящих крестов, а певица соблазняла темнокожего Иисуса – видео запретили на государственном телевидении в Италии, оно было осуждено Ватиканом. Резкой критике со стороны католической церкви Мадонна подверглась после ее скандального выступления в Риме в 2006 году, в ходе которого она в терновом венке была распята на сцене. Тогда кардинал Эрсилио Тонини от имени Папы Бенедикта XVI, заявил, что королева поп-музыки зашла слишком далеко, назвав выступление кощунственным.

«Распять себя во время концерта в городе пап и мучеников – акт открытой вражды. Это не что иное, как скандал и провокация. Придет время, когда эта женщина поймет, что Христос умер на кресте и за нее, что он пролил за нее свою кровь. Мне жаль ее», – заявил тогда кардинал.

Но это Мадонну тогда не особо смутило. Уже в 2008 году она снова пошла на провокацию и на очередном концерте в Риме посвятила песню Like a Virgin («Как девственница») Бенедикту XVI.

«Я посвящаю эту песню Папе Римскому, потому что я – Божье дитя, и вы тоже», – обратилась Мадонна к 60-тысячной аудитории на стадионе.