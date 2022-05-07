Моргенштерн признан иноагентом в России

Журналисты сообщили о признании Моргенштерна физлицом, выполняющим функции иноагента. Сейчас 24-летний рэпер находится за пределами России. Там артист продолжает демонстрировать роскошную жизнь и выпускать новые композиции. Однако признается, что очень скучает по родине. Возвращаться музыкант не спешил из-за обвинений в пропаганде наркотиков.

Именно угроза ареста и стала в прошлом году причиной для его поспешного отъезда с женой. В Эмиратах Моргенштерн, по словам Дилары, впал в депрессию.

«Переехали – нет концертов, треки перестали в чартах долго держаться… И все! У человека будто жизнь кончилась. Просто все, что у него есть, кроме этих сраных концертов, он рушит. Мол, сгорел сарай — гори и хата. Это про него сейчас. Реально все рушит, меня тоже», – негодовала она.

Напомним, что супруги объявили о расставании в начале апреля. Поклонники были удивлены такому решению, ведь со дня их свадьбы не прошло и года. Некоторые осудили девушку, заявив, что та бросила мужа в сложный период.