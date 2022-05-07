Моргенштерн признан иностранным агентом по решению министерства юстиции РФ от 06.05.2022, пишет Starhit.ru.
Моргенштерн признан иноагентом в России
Журналисты сообщили о признании Моргенштерна физлицом, выполняющим функции иноагента. Сейчас 24-летний рэпер находится за пределами России. Там артист продолжает демонстрировать роскошную жизнь и выпускать новые композиции. Однако признается, что очень скучает по родине. Возвращаться музыкант не спешил из-за обвинений в пропаганде наркотиков.
Именно угроза ареста и стала в прошлом году причиной для его поспешного отъезда с женой. В Эмиратах Моргенштерн, по словам Дилары, впал в депрессию.
«Переехали – нет концертов, треки перестали в чартах долго держаться… И все! У человека будто жизнь кончилась. Просто все, что у него есть, кроме этих сраных концертов, он рушит. Мол, сгорел сарай — гори и хата. Это про него сейчас. Реально все рушит, меня тоже», – негодовала она.
Напомним, что супруги объявили о расставании в начале апреля. Поклонники были удивлены такому решению, ведь со дня их свадьбы не прошло и года. Некоторые осудили девушку, заявив, что та бросила мужа в сложный период.
Адвокат артиста Сергей Жорин так прокомментировал ситуацию в Telegram-канале: «Еще не 007, но уже агент. Моргенштерна включили в список иностранных агентов. Разумеется, будем обжаловать, а пока публикации Алишера, вероятно, станут чуть длиннее на несколько предложений».