Назван ТОП-5 самых красивых женщин среди знаков Зодиака

Весы

Астролог называет Весов настоящими красавицами с прекрасным вкусом, которые привлекательны как внешне, так и внутренне. Более того, по мнению эксперта, представительницы этого знака обожают окружать себя красотой. Специалист заметила, что для сохранения фигуры и молодого лица Весы активно занимаются спортом, пользуются дорогой косметикой, правильно питаются и соблюдают режим сна. К тому же, как отметила астролог, родившиеся под этим знаком всегда выбирают для себя самую лучшую и стильную одежду.

Водолей

По мнению эксперта, представительницы этого знака красивы внешне и внутренне, и эта гармония служит во благо их мироощущения. Астролог полагает, что Водолеи никогда не будут носить однотипные наряды, поскольку всегда стараются проявлять оригинальность и индивидуальный стиль. Кроме того, специалист подчеркнула, что представительницы этого знака чуткие, искренние, открытые, и они всегда милы с окружающими.

Близнецы

По словам астролога, Близнецов от рождения не называют красавицами, но их внешность по-настоящему расцветает с годами. Тем более, что представительницы этого знака умеют подчеркнуть свою неординарность и особый внутренний мир яркими нарядами, макияжем и необычными прическами, заметила эксперт. Специалист также уточнила, что Близнецов невозможно увидеть на людях в неприемлемом виде. К тому же, по словам эксперта, родившимся под этим знаком свойственна индивидуальность, харизматичность и притягательность.

Лев

Представительницы этого знака представляют собой настоящих королев, которые очень любят себя и знают себе цену, отмечает эксперт. По словам астролога, у женщин-Львов увесистые косметички, а в ванной у них много уходовых средств, поскольку родившиеся под этим знаком уделяют первостепенное внимание своей внешности. Специалист рассказала, что женщины-Львы также являются частыми гостьями спортзалов и бассейнов, любят заниматься духовными практиками, а все свободное время они направляют на самосовершенствование.

Дева