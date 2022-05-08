Многие девушки стараются на протяжении всей жизни работать над своей внешностью, чтобы стать как можно более привлекательными. При этом астрологи отмечают, что звезды наградили пять представительниц зодиакального круга естественной красотой, для поддержания которой они прилагают немало усилий. Об этом сообщает FTimes.ru со ссылкой на астролога Татьяну Балчин.
Назван ТОП-5 самых красивых женщин среди знаков Зодиака
Весы
Водолей
По мнению эксперта, представительницы этого знака красивы внешне и внутренне, и эта гармония служит во благо их мироощущения. Астролог полагает, что Водолеи никогда не будут носить однотипные наряды, поскольку всегда стараются проявлять оригинальность и индивидуальный стиль. Кроме того, специалист подчеркнула, что представительницы этого знака чуткие, искренние, открытые, и они всегда милы с окружающими.
Близнецы
По словам астролога, Близнецов от рождения не называют красавицами, но их внешность по-настоящему расцветает с годами. Тем более, что представительницы этого знака умеют подчеркнуть свою неординарность и особый внутренний мир яркими нарядами, макияжем и необычными прическами, заметила эксперт. Специалист также уточнила, что Близнецов невозможно увидеть на людях в неприемлемом виде. К тому же, по словам эксперта, родившимся под этим знаком свойственна индивидуальность, харизматичность и притягательность.
Лев
Представительницы этого знака представляют собой настоящих королев, которые очень любят себя и знают себе цену, отмечает эксперт. По словам астролога, у женщин-Львов увесистые косметички, а в ванной у них много уходовых средств, поскольку родившиеся под этим знаком уделяют первостепенное внимание своей внешности. Специалист рассказала, что женщины-Львы также являются частыми гостьями спортзалов и бассейнов, любят заниматься духовными практиками, а все свободное время они направляют на самосовершенствование.
Дева
По мнению специалиста, Девы очень щепетильно относятся к своей внешности. Астролог полагает, что представительницы этого знака просто не могут принять свои недостатки, поэтому пытаются сразу же их исправить или превратить в достоинства. По словам эксперта, Девы часами пропадают в спортзалах и массажных салонах, а также изнуряют себя диетами, чтобы всегда оставаться привлекательными.