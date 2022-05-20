Узбекистан - одна из бывших союзных республик, там 300 дней в году светит солнце, есть горы Тянь-Шань и делаются прекрасные ковры. Это факты, которые знает почти каждый. Сегодня мы открываем для себя эту страну заново - туры туда ставятся все более популярными. Таллиннка Марина Полтавцева съездила в Узбекистан, была приятна удивлена открытостью и искренностью местных жителей, а также древними городами с голубыми куполами и минаретами и богатой историей. О своем незабываемом путешествии Марина и рассказала.
НЕ НАДЫШАЛАСЬ ТАШКЕНТОМ! ⟩ Жительница Таллинна побывала в Узбекистане и рассказала о своих впечатлениях
«Дворцы и потрясающей красоты мозаика, завораживающие мечети и медресе, настоящие пловы и ароматные дыни, вышитый вручную декоративный текстиль сюзане и орнамент икат на ктанях — сокровищ в Узбекистане множество, но главное богатство страны — люди, общительные и открытые, готовые пригласить в гости незнакомца минут через десять после начала беседы», - эти впечатления об Узбекистане Марина сохранит навсегда.
- Почему ты решилась поехать в Узбекистан?
- Съездить в Узбекистан мне хотелось всегда. 40 лет назад у меня появилась в Ташкенте подружка по переписке. В советское время в школьные годы было популярно иметь друзей по переписке из союзных республик. Я очень люблю эпистолярный жанр, и все письма, которые приходили в школу, старалась заполучить себе. У меня образовалось много друзей по переписке, в том числе подружка Лола Джаникулова. Перед поездкой я отыскала ее первое письмо и поняла, что нашей дружбе исполнилось 40 лет. Мы ни разу не виделись. Мы, переписывались, конечно, не все 40 лет, прервалась переписка с приходом соцсетей, и я нашла ее в Фейсбуке. Прошлой осенью случайно встретили знакомого гида, выяснилось, что она, побывала в Узбекистане и стала организовывать поездки в сотрудничестве с белорусской фирмой. В нашей группе было 20 человек из Таллинна, летели через Стамбул.
Надо сказать, что Узбекистан - одно из тех направлений, которые в ближайшее время станут востребованными, потому что отпадут наши некоторые проторенные дорожки. Узбекистан - просто сказка, то, что необходимо посмотреть.
- В каких городах ты побывала?
- У нас был классический маршрут: Ташкент, потом так называемый золотой треугольник Самарканд-Бухара-Хива. Довольна, что впервые съездила с группой, потому что многое из того, что увидела, самостоятельно посмотреть не смогла бы, даже не подумала бы, что они есть: в Бухаре мы посетили школу детского творчества, зашли в гости к одному кукольнику, в Самарканде ездили на ковровую фабрику, где ткут известные ковры.
- Купила?
- Нет. Надо сказать, что я вообще ничего не привезла в этот раз. Хочу поехать еще в шопинг-тур.
- Что там можно покупать?
- Очень многое, сама не ожидала. Перед поездкой в какую-нибудь страну я пытаюсь узнать, что оттуда везти. Прочитал, что из Узбекистана везут ковры, золото, одежду в фольклорном стиле, ткани. Я ко всему скептически отнеслась, но когда увидела разнообразие и качество, поразилась. Там популярны винтажные ткани, видимо, еще советских времен, и Узбекистан - раздолье для коллекционеров винтажных вещей, стилистов, модельеров, людей, связанных с искусством моды. Почти все носят чапаны - что-то типа летнего пальто. Цены начинаются от 30 евро. А чапаны известного узбекского дизайнера Мадины Касимбаевой стоят 1300-1400 евро.
- Ты сможешь носить такое пальто здесь?
- Да. Перед поездкой я нашла в Инстаграме блогера из Ташкента, которая пропагандирует чапаны, и по ее совету я нашла Human House - что-то типа Эстонского дома дизайна. Дизайнеры из всего Узбекистана сдают на реализацию свою продукцию, и можно что-то купить стильное, интересное и качественное. Только надо знать места.
- Плов пробовала?
- Узбекистан - страна плова, существует более 50 разновидностей этого кушанья - праздничный, свадебный, семейный. В Ташкенте нас сразу же повели в Азиатский Центр плова. Я думала, что это место ловли туристов. А на самом деле я увидела большое здание, двухэтажный зал, битком забитый людьми. Причем местными, что меня порадовало.
Плов начинают готовить очень рано, чтобы уже с 10 люди могли есть, а к 12 плов уже заканчивается. Процесс приготовления плова можно было наблюдать на улице.
Мы ели ташкентский праздничный. В узбекском плове всегда используют морковку. Выведен особый сорт, желтый. Мы были на экскурсии на ташкентском рынке Чорсу и видели, что для плова продают уже нарезанную ломтиками морковку.
Более ювелирно порезанная морковь - если тебе нужен небольшой плов, на семью, грубо порезанная морковь покупается для плова в промышленном масштабе, например, на свадьбу, а свадьбы там человек на 500.
- Сколько стоит тарелка?
- 2,70 евро.
- Что еще за еда в Узбекистане?
- Были гастрономические открытия. Полюбила я каймак. Это молочное блюдо, 35-процентные густые сливки, напоминают по консистенции сметану, но слаще. Его подают на завтрак, обед и ужин. Я просто ела ложкой. Популярна лапша и натертые кусочки конины. Интересная подача. Подают бульон наваристый, отдельно лапшу и отдельно мясо. Ты можешь или смешать, или есть отдельно.
- И все приправляется специями?
- О, это целая наука. На рынке их неимоверное количество, ты говоришь продавцу, что собираешься готовить, и он набирает тебе нужные специи.
Все блюда терпимо острые, слишком пряных нет. Все вкусно. Люди много мяса едят, овощей. Популярен традиционный узбекский салат из помидоров со сметаной и луком.
- Что тебя поразило больше всего?
- Гостеприимные люди. Кажется, что все они искренние. Даже торговцы на рынках готовы для тебя найти, условно говоря, такой же товар, но с перламутровыми пуговицами. Я наблюдала постоянное желание тебе угодить, чтобы ты как гость остался доволен. Не только потому, что ему выгодно продать, а потому, что такая культура. Все на улицах спрашивали, откуда мы? Особенно в туристических местах, где много и местных. В Узбекистане активно развивается местный туризм, на выходных и в праздники посещение исторических достопримечательностей для местных со скидкой в 50%. Для своих везде одни цены, для иностранцев другие. Если для нас вход на территорию какого-нибудь исторического объекта стоит 3 евро, то для них - 80 центов, а в выходные вообще 40.
Еще открытие для меня - махалля. Это старинный квартал в мусульманских странах, ЮНЕСКО признало такие районы нематериальным историческим наследием. Кварталы похожи на лабиринты, с обеих сторон высокие стены, двери, а за ними дома со внутренними двориками. Снаружи ты ничего не видишь.
Мы были в Узбекистане в Новруз, гуляли по махалле, из одной двери вышла женщина, и кто-то из наших спросил, можно ли войти внутрь и посмотреть. Нам разрешили
В Новруз женщины варят праздничный сумаляк. Мужчинам запрещено принимать участие в процессе. Готовится сумаляк из проросших зерен пшеницы, варится 24 часа.
Это ритуал, все женщины рода собираются вместе, назначают главную, кто следит за костром и казаном, все общаются, веселятся, танцуют. Нам было очень интересно смотреть.
Чистота изумила. Чувствуется, что в стране безопасно. Сейчас я бы спокойно поехала самостоятельно. Я не надышалась Ташкентом.
- Какие памятники архитектуры произвели неизгладимое впечатление?
- Бухара, Самарканд, особенно Хива - город тысячи и одной ночи. Ощущение, что ты в кино. Бирюзовые купола и здания песочного цвета поражают уникальностью, грациозностью постройки. Ты постоянно думаешь: как они это строили?
Туристам, если они хотят получить полное представление о жизни города, советуют обязательно посетить кладбище, общественный туалет и рынок. И мы пытались обойти эти места во всех городах. Бухарское еврейское кладбище произвело впечатление. Поразили надгробья. Тем, что на них пишут должность человека в миру. Например, Анна Дмитриевна - главный бухгалтер Гослесхоза. Или на памятнике высеченная "волга", значит, похоронен или водитель, или счастливый обладатель этой машины. Или символ - ножницы и расческа, легко догадаться о профессии. То есть статусность человека при жизни значима очень.
В Бухаре мы побывали в доме-музее местного купца. Там, в Узбекистане, принято фотографироваться на фоне исторических мест и памятников, проходили предсвадебные фотосессии, безумно красочное представление дня нас. Женихи и невесты в национальных костюмах, причем, меняют наряды трижды, тут же стилисты, визажисты. С удовольствием пары фотографируются и с тобой.
- Что за цены?
- В Бухаре таксист, увозивший нас из ресторана, отметил, что мы ужинали в очень дорогом месте. Хотя мы заплатили за ужин на двоих, объевшись, 14 евро. Без алкоголя. Алкоголь продается, но не во всех местах общепита. Чаевые включаются в счет. Обычно это 10-15%, а где-то и 20%.
Люди жалуются, что живут бедно. На государственной службе зарплата 200-300 евро. Плата за дом, как таксист нам сказал, составляет 100 долларов. Он таксует, жена работает, если по-нашему, в кассе по безработице и получает 300 евро. Бензин стоит 80 центов на наши деньги.
- Продукты какие там?
- Много российских, много конины. Соли разных видов - шесть полок.
- Сколько поездка стоила?
- Сейчас аналогичный 10-дневный тур в сентябре стоит 1400 евро. Виза гражданам Эстонии не нужна. Советую всем поехать в Узбекистан, прежде всего за восточной сказкой и местной кухней.