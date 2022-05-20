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НЕ НАДЫШАЛАСЬ ТАШКЕНТОМ! ⟩ Жительница Таллинна побывала в Узбекистане и рассказала о своих впечатлениях

Лиана Турпакова Константин Седнев
Жительница Таллинна побывала в Узбекистане и рассказала о своих впечатлениях
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Узбекистан - одна из бывших союзных республик, там 300 дней в году светит солнце, есть горы Тянь-Шань и делаются прекрасные ковры. Это факты, которые знает почти каждый. Сегодня мы открываем для себя эту страну заново - туры туда ставятся все более популярными. Таллиннка Марина Полтавцева съездила в Узбекистан, была приятна удивлена открытостью и искренностью местных жителей, а также древними городами с голубыми куполами и минаретами и богатой историей. О своем незабываемом путешествии Марина и рассказала.

«Дворцы и потрясающей красоты мозаика, завораживающие мечети и медресе, настоящие пловы и ароматные дыни, вышитый вручную декоративный текстиль сюзане и орнамент икат на ктанях — сокровищ в Узбекистане множество, но главное богатство страны — люди, общительные и открытые, готовые пригласить в гости незнакомца минут через десять после начала беседы», - эти впечатления об Узбекистане Марина сохранит навсегда.

Марина Полтавцева в узбекском чапане
Марина Полтавцева в узбекском чапане Фото: личный архив

- Почему ты решилась поехать в Узбекистан?

- Съездить в Узбекистан мне хотелось всегда. 40 лет назад у меня появилась в Ташкенте подружка по переписке. В советское время в школьные годы было популярно иметь друзей по переписке из союзных республик. Я очень люблю эпистолярный жанр, и все письма, которые приходили в школу, старалась заполучить себе. У меня образовалось много друзей по переписке, в том числе подружка Лола Джаникулова. Перед поездкой я отыскала ее первое письмо и поняла, что нашей дружбе исполнилось 40 лет. Мы ни разу не виделись. Мы, переписывались, конечно, не все 40 лет, прервалась переписка с приходом соцсетей, и я нашла ее в Фейсбуке. Прошлой осенью случайно встретили знакомого гида, выяснилось, что она, побывала в Узбекистане и стала организовывать поездки в сотрудничестве с белорусской фирмой. В нашей группе было 20 человек из Таллинна, летели через Стамбул.

В группе было 20 человек, летели они через Стамбул
В группе было 20 человек, летели они через Стамбул Фото: личный архив

Надо сказать, что Узбекистан - одно из тех направлений, которые в ближайшее время станут востребованными, потому что отпадут наши некоторые проторенные дорожки. Узбекистан - просто сказка, то, что необходимо посмотреть.

- В каких городах ты побывала?

- У нас был классический маршрут: Ташкент, потом так называемый золотой треугольник Самарканд-Бухара-Хива. Довольна, что впервые съездила с группой, потому что многое из того, что увидела, самостоятельно посмотреть не смогла бы, даже не подумала бы, что они есть: в Бухаре мы посетили школу детского творчества, зашли в гости к одному кукольнику, в Самарканде ездили на ковровую фабрику, где ткут известные ковры.

Ковры ткутся вручную, как и сотни лет назад
Ковры ткутся вручную, как и сотни лет назад Фото: личный архив

- Купила?

- Нет. Надо сказать, что я вообще ничего не привезла в этот раз. Хочу поехать еще в шопинг-тур.

- Что там можно покупать?

- Очень многое, сама не ожидала. Перед поездкой в какую-нибудь страну я пытаюсь узнать, что оттуда везти. Прочитал, что из Узбекистана везут ковры, золото, одежду в фольклорном стиле, ткани. Я ко всему скептически отнеслась, но когда увидела разнообразие и качество, поразилась. Там популярны винтажные ткани, видимо, еще советских времен, и Узбекистан - раздолье для коллекционеров винтажных вещей, стилистов, модельеров, людей, связанных с искусством моды. Почти все носят чапаны - что-то типа летнего пальто. Цены начинаются от 30 евро. А чапаны известного узбекского дизайнера Мадины Касимбаевой стоят 1300-1400 евро.

Марина в дорогом чапане от бренда Suzani за 1300 евро, выполненного в стилистике традиционной вышивки сузани.
Марина в дорогом чапане от бренда Suzani за 1300 евро, выполненного в стилистике традиционной вышивки сузани. Фото: личный архив

- Ты сможешь носить такое пальто здесь?

- Да. Перед поездкой я нашла в Инстаграме блогера из Ташкента, которая пропагандирует чапаны, и по ее совету я нашла Human House - что-то типа Эстонского дома дизайна. Дизайнеры из всего Узбекистана сдают на реализацию свою продукцию, и можно что-то купить стильное, интересное и качественное. Только надо знать места.

Марина в узбекском чапане
Марина в узбекском чапане Фото: личный архив

- Плов пробовала?

- Узбекистан - страна плова, существует более 50 разновидностей этого кушанья - праздничный, свадебный, семейный. В Ташкенте нас сразу же повели в Азиатский Центр плова. Я думала, что это место ловли туристов. А на самом деле я увидела большое здание, двухэтажный зал, битком забитый людьми. Причем местными, что меня порадовало.

Считается, что гость, побывавший в Узбекистане и не отведавший настоящего узбекского плова, не познал сути узбекской культуры и гостеприимства.
Считается, что гость, побывавший в Узбекистане и не отведавший настоящего узбекского плова, не познал сути узбекской культуры и гостеприимства. Фото: личный архив

Плов начинают готовить очень рано, чтобы уже с 10 люди могли есть, а к 12 плов уже заканчивается. Процесс приготовления плова можно было наблюдать на улице.

Узбекский плов отличается от остальных тем, что в нем много морковки. Но даже она не снимает высокую калорийность этого блюда
Узбекский плов отличается от остальных тем, что в нем много морковки. Но даже она не снимает высокую калорийность этого блюда Фото: личный архив

Мы ели ташкентский праздничный. В узбекском плове всегда используют морковку. Выведен особый сорт, желтый. Мы были на экскурсии на ташкентском рынке Чорсу и видели, что для плова продают уже нарезанную ломтиками морковку.

Более ювелирно порезанная морковь - если тебе нужен небольшой плов, на семью, грубо порезанная морковь покупается для плова в промышленном масштабе, например, на свадьбу, а свадьбы там человек на 500.

Представляете, на свадебный плов на 100 кг риса надо нарезать 100 кг моркови!
Представляете, на свадебный плов на 100 кг риса надо нарезать 100 кг моркови! Фото: личный архив

- Сколько стоит тарелка? 

- 2,70 евро. 

- Что еще за еда в Узбекистане?

- Были гастрономические открытия. Полюбила я каймак. Это молочное блюдо, 35-процентные густые сливки, напоминают по консистенции сметану, но слаще. Его подают на завтрак, обед и ужин. Я просто ела ложкой. Популярна лапша и натертые кусочки конины. Интересная подача. Подают бульон наваристый, отдельно лапшу и отдельно мясо. Ты можешь или смешать, или есть отдельно.

- И все приправляется специями?

- О, это целая наука. На рынке их неимоверное количество, ты говоришь продавцу, что собираешься готовить, и он набирает тебе нужные специи.

Все блюда терпимо острые, слишком пряных нет. Все вкусно. Люди много мяса едят, овощей. Популярен традиционный узбекский салат из помидоров со сметаной и луком. 

- Что тебя поразило больше всего?

- Гостеприимные люди. Кажется, что все они искренние. Даже торговцы на рынках готовы для тебя найти, условно говоря, такой же товар, но с перламутровыми пуговицами. Я наблюдала постоянное желание тебе угодить, чтобы ты как гость остался доволен. Не только потому, что ему выгодно продать, а потому, что такая культура. Все на улицах спрашивали, откуда мы? Особенно в туристических местах, где много и местных. В Узбекистане активно развивается местный туризм, на выходных и в праздники посещение исторических достопримечательностей для местных со скидкой в 50%. Для своих везде одни цены, для иностранцев другие. Если для нас вход на территорию какого-нибудь исторического объекта стоит 3 евро, то для них - 80 центов, а в выходные вообще 40. 

В Узбекистане активно развивается местный туризм
В Узбекистане активно развивается местный туризм Фото: личный архив

Еще открытие для меня - махалля. Это старинный квартал в мусульманских странах, ЮНЕСКО признало такие районы нематериальным историческим наследием. Кварталы похожи на лабиринты, с обеих сторон высокие стены, двери, а за ними дома со внутренними двориками. Снаружи ты ничего не видишь.

В одном Ташкенте около 600 махаллей
В одном Ташкенте около 600 махаллей Фото: личный архив

Мы были в Узбекистане в Новруз, гуляли по махалле, из одной двери вышла женщина, и кто-то из наших спросил, можно ли войти внутрь и посмотреть. Нам разрешили

В Новруз женщины варят праздничный сумаляк. Мужчинам запрещено принимать участие в процессе. Готовится сумаляк из проросших зерен пшеницы, варится 24 часа.

Сумаляк можно купить и на рынке, но каждая уважающая традиции семья готовит это блюдо у себя
Сумаляк можно купить и на рынке, но каждая уважающая традиции семья готовит это блюдо у себя Фото: личный архив

Это ритуал, все женщины рода собираются вместе, назначают главную, кто следит за костром и казаном, все общаются, веселятся, танцуют. Нам было очень интересно смотреть.

Люди вместе поют, танцуют, веселятся, делятся положительными эмоциями, и всё это, конечно, передаётся блюду. Сумаляк тем вкуснее и слаще, чем веселее проходит его приготовление.
Люди вместе поют, танцуют, веселятся, делятся положительными эмоциями, и всё это, конечно, передаётся блюду. Сумаляк тем вкуснее и слаще, чем веселее проходит его приготовление. Фото: личный архив

Чистота изумила. Чувствуется, что в стране безопасно. Сейчас я бы спокойно поехала самостоятельно. Я не надышалась Ташкентом.

- Какие памятники архитектуры произвели неизгладимое впечатление?

- Бухара, Самарканд, особенно Хива - город тысячи и одной ночи. Ощущение, что ты в кино. Бирюзовые купола и здания песочного цвета поражают уникальностью,  грациозностью постройки. Ты постоянно думаешь: как они это строили? 

Красота!
Красота! Фото: личный архив

Туристам, если они хотят получить полное представление о жизни города, советуют обязательно посетить кладбище, общественный туалет и рынок. И мы пытались обойти эти места во всех городах. Бухарское еврейское кладбище произвело впечатление. Поразили надгробья. Тем, что на них пишут должность человека в миру. Например, Анна Дмитриевна - главный бухгалтер Гослесхоза. Или на памятнике высеченная "волга", значит, похоронен или водитель, или счастливый обладатель этой машины. Или символ - ножницы и расческа, легко догадаться о профессии. То есть статусность человека при жизни значима очень. 

В Бухаре мы побывали в доме-музее местного купца. Там, в Узбекистане, принято фотографироваться на фоне исторических мест и памятников, проходили предсвадебные фотосессии, безумно красочное представление дня нас. Женихи и невесты в национальных костюмах, причем, меняют наряды трижды, тут же стилисты, визажисты. С удовольствием пары фотографируются  и с тобой.

- Что за цены?

- В Бухаре таксист, увозивший нас из ресторана, отметил, что мы ужинали в очень дорогом месте. Хотя мы заплатили за ужин на двоих, объевшись, 14 евро. Без алкоголя. Алкоголь продается, но не во всех местах общепита. Чаевые включаются в счет. Обычно это 10-15%, а где-то и 20%. 

Люди жалуются, что живут бедно. На государственной службе зарплата 200-300 евро. Плата за дом, как таксист нам сказал, составляет 100 долларов. Он таксует, жена работает, если по-нашему, в кассе по безработице и получает 300 евро. Бензин стоит 80 центов на наши деньги. 

- Продукты какие там?

- Много российских, много конины. Соли разных видов - шесть полок.  

На любой вкус!
На любой вкус! Фото: личный архив

- Сколько поездка стоила?

- Сейчас аналогичный 10-дневный тур в сентябре стоит 1400 евро. Виза гражданам Эстонии не нужна. Советую всем поехать в Узбекистан, прежде всего за восточной сказкой и местной кухней.

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