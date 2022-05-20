НЕ НАДЫШАЛАСЬ ТАШКЕНТОМ! ⟩ Жительница Таллинна побывала в Узбекистане и рассказала о своих впечатлениях

«Дворцы и потрясающей красоты мозаика, завораживающие мечети и медресе, настоящие пловы и ароматные дыни, вышитый вручную декоративный текстиль сюзане и орнамент икат на ктанях — сокровищ в Узбекистане множество, но главное богатство страны — люди, общительные и открытые, готовые пригласить в гости незнакомца минут через десять после начала беседы», - эти впечатления об Узбекистане Марина сохранит навсегда.

Марина Полтавцева в узбекском чапане Фото: личный архив

- Почему ты решилась поехать в Узбекистан?

- Съездить в Узбекистан мне хотелось всегда. 40 лет назад у меня появилась в Ташкенте подружка по переписке. В советское время в школьные годы было популярно иметь друзей по переписке из союзных республик. Я очень люблю эпистолярный жанр, и все письма, которые приходили в школу, старалась заполучить себе. У меня образовалось много друзей по переписке, в том числе подружка Лола Джаникулова. Перед поездкой я отыскала ее первое письмо и поняла, что нашей дружбе исполнилось 40 лет. Мы ни разу не виделись. Мы, переписывались, конечно, не все 40 лет, прервалась переписка с приходом соцсетей, и я нашла ее в Фейсбуке. Прошлой осенью случайно встретили знакомого гида, выяснилось, что она, побывала в Узбекистане и стала организовывать поездки в сотрудничестве с белорусской фирмой. В нашей группе было 20 человек из Таллинна, летели через Стамбул.

В группе было 20 человек, летели они через Стамбул Фото: личный архив

Надо сказать, что Узбекистан - одно из тех направлений, которые в ближайшее время станут востребованными, потому что отпадут наши некоторые проторенные дорожки. Узбекистан - просто сказка, то, что необходимо посмотреть.

- В каких городах ты побывала?

- У нас был классический маршрут: Ташкент, потом так называемый золотой треугольник Самарканд-Бухара-Хива. Довольна, что впервые съездила с группой, потому что многое из того, что увидела, самостоятельно посмотреть не смогла бы, даже не подумала бы, что они есть: в Бухаре мы посетили школу детского творчества, зашли в гости к одному кукольнику, в Самарканде ездили на ковровую фабрику, где ткут известные ковры.

Ковры ткутся вручную, как и сотни лет назад Фото: личный архив

- Купила?

- Нет. Надо сказать, что я вообще ничего не привезла в этот раз. Хочу поехать еще в шопинг-тур.

- Что там можно покупать?

- Очень многое, сама не ожидала. Перед поездкой в какую-нибудь страну я пытаюсь узнать, что оттуда везти. Прочитал, что из Узбекистана везут ковры, золото, одежду в фольклорном стиле, ткани. Я ко всему скептически отнеслась, но когда увидела разнообразие и качество, поразилась. Там популярны винтажные ткани, видимо, еще советских времен, и Узбекистан - раздолье для коллекционеров винтажных вещей, стилистов, модельеров, людей, связанных с искусством моды. Почти все носят чапаны - что-то типа летнего пальто. Цены начинаются от 30 евро. А чапаны известного узбекского дизайнера Мадины Касимбаевой стоят 1300-1400 евро.

Марина в дорогом чапане от бренда Suzani за 1300 евро, выполненного в стилистике традиционной вышивки сузани. Фото: личный архив

- Ты сможешь носить такое пальто здесь?